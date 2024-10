devolo präsentiert das neue MultiNode LAN zur Vernetzung von AC-Ladepunkten

Das devolo MultiNode LAN macht die Datenanbindung durch Powerline-Technologie kosteneffizient und besonders leicht skalierbar.

Aachen, 10. Oktober 2024 – devolo präsentiert eine neue Art der Vernetzung für moderne AC-Ladeinfrastruktur. Das devolo MultiNode LAN macht die Datenanbindung durch Powerline-Technologie kosteneffizient und besonders leicht skalierbar.

Ladeinfrastruktur benötigt eine stabile Vernetzung

Die Mobilitätswende stellt hohe Anforderungen an die Infrastruktur. Mit der steigenden Zahl von Elektrofahrzeugen steigt auch die Nachfrage nach Lademöglichkeiten – und diese benötigen neben einer Stromversorgung auch eine robuste Datenvernetzung für Lastmanagement, Abrechnung und Zugangskontrolle. Das erhöht den Planungsaufwand und die Kosten. Schließlich müssen zusätzliche Kabelkanäle montiert, LAN-Kabel konfektioniert und Netzwerkswitches geplant werden. Die Netzwerk-Infrastruktur erfordert ihrerseits ebenfalls eine Stromversorgung und Schutz vor Wetter, Vandalismus sowie unbefugtem Zugriff. Die Powerline-Spezialisten der devolo solutions GmbH zeigen mit dem MulitNode LAN, wie es auch anders geht.

Flexibel und skalierbar

Das neue devolo MultiNode LAN ist ein speziell für die Vernetzung von AC-Ladepunkten entwickelter Hutschienen Powerline Adapter. Hard- und Software sind für diesen Einsatz maßgeschneidert. Das devolo MultiNode LAN kann entweder direkt in die Wallbox integriert oder in einem separaten Abgangskasten installiert werden und nutzt mit Powerline-Technologie die ohnehin erforderliche Stromleitung als Datenverbindung. Dazu wird einfach ein zentrales MultiNode LAN-Gerät per Ethernet mit einem Router verbunden. Via Powerline kommuniziert das devolo Zentralgerät mit den anderen MultiNode LAN-Geräten an den Ladepunkten.

Auf diese Weise entsteht ein Powerline-Netz, das bis zu 100 Ladepunkte unterstützt. Damit ist der Ausbau einer großen Ladeinfrastruktur problemlos möglich. Das Powerline-Netzwerk ist extrem robust, weil jeder Netzknoten bei Bedarf automatisch zum Repeater werden kann. So wächst die Reichweite des Kommunikationsnetzes durch die Montage weiterer Ladestationen Schritt-für-Schritt. Zu einem späteren Zeitpunkt können zusätzliche Ladepunkte mit weiteren MultiNode LAN ohne weitere bauliche Maßnahmen hinzugefügt werden. Gerade in mehrphasigen Roll-Outs, in denen die Parkfläche in mehreren Schritten mit Ladepunkten ausgestattet wird, ist diese Skalierungsmöglichkeit ein entscheidender Vorteil.

Software

Die Geräte- und Management-Software wurden speziell für den Einsatz in der Ladeinfrastruktur entwickelt. Nach einfacher Montage durch eine qualifizierte Elektrofachkraft bilden die MultiNode LAN automatisch eine geeignete Netzwerk-Topologie aus, die sich dynamisch an die örtlichen Bedingungen anpasst. Hierdurch entstehen robuste Verbindungen aller Komponenten. Die MultiNode Manager Software erlaubt dem Lade-Infrastrukturbetreiber einfaches und schnelles Provisionieren aller Netzwerkkomponenten. Im laufenden Betrieb können über die MultiNode Manager Firmware-Updates, Statusüberwachungen und Fehlerdiagnosen via Fernzugriff erfolgen.

Schnell und sicher

Das devolo MultiNode LAN nutzt die G.hn-Powerline-Technologie und ist ideal für den Einsatz im Bereich der Ladeinfrastruktur geeignet. Durch die Installation direkt in den Ladestationen oder in den Abgangskästen sind die devolo MultiNode LAN-Geräte vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Verfügbarkeit und Kontakt

Das ab sofort verfügbare devolo MultiNode LAN ist eine flexible Lösung für die Datenkommunikation in moderner Ladeinfrastruktur und die neueste Erweiterung des devolo Powerline-Produktportfolios für die E-Mobilitätsbranche. Das devolo Sales-Team freut sich über Projektanfragen und steht gerne beratend zur Seite. Interessenten wenden sich bitte an Christoph.Dubsky@devolo.de.

devolo entwickelt intelligente Heimvernetzungslösungen, die Highspeed-Internet in jeden Winkel von Haus und Wohnung bringen. Hauptprodukt für Privatkunden ist devolo Magic, eine Technologie, die smarte Netzwerke über die Stromleitung ermöglicht. Komplettiert wird das Produktportfolio durch innovative Mesh-WLAN-Systeme und Lösungen für Glasfaseranschlüsse.

Im professionellen Bereich ist devolo verlässlicher Partner internationaler Telekommunikationsanbieter, globaler Industrieunternehmen, führender Mittelständler und der sich rasch entwickelnden Energiebranche: Überall wo sichere und leistungsstarke Datenkommunikation gefragt ist, setzen Partner auf devolo.

Mit mehr als 50 Millionen verkauften Produkten zählt devolo zu den Marktführern weltweit. Über 950 internationale Testsiege und Auszeichnungen belegen die Innovationsführerschaft. devolo wurde 2002 in Aachen gegründet und ist in mehr als 10 Ländern vertreten.

