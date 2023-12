esentri AG als B Corp Unternehmen zertifiziert

Ettlingen, 4. Dezember 2023 – Die esentri AG hat den strengen Qualifizierungsprozess zur Zertifizierung als B Corporation mit 106.2 Punkten erfolgreich abgeschlossen. Das Ettlinger Beratungsunternehmen ist damit Teil einer internationalen Bewegung, die für eine integrative, gerechte und regenerative Wirtschaft steht.

Kern der esentri Unternehmensstrategie ist die Twin Transformation. Diese Transformation im doppelten Sinne beschreibt den gleichzeitigen Wandel von digitalen Geschäftsmodellen und Prozessen zur Schaffung von sozialen und ökologischen Mehrwerten sowie der Schaffung von wirtschaftlichen Vorteilen. Die Zertifizierung als B Corp ist ein Meilenstein für esentri, der diese langjährige Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung unterstreicht.

„B Corp Unternehmen teilen die Ansicht, dass Unternehmertum verpflichtet, und bekennen sich in ihren Statuten zu gesellschaftlichem Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit. Damit stimmen wir bei esentri zu 100 Prozent überein“, stellt Robert Szilinski, CEO und Mitgründer von esentri, fest. „Auch wenn wir die Zertifizierung bereits mit einer sehr guten Note abschließen konnten, haben wir gleichzeitig wertvolle Impulse erhalten, an welchen Stellschrauben wir bis zur Re-Zertifizierung arbeiten und uns weiter verbessern können.“

Der B Corp Zertifizierungsprozess

Die B Corp Bewegung verfolgt die ehrgeizige Agenda, das globale Wirtschaftssystem für das Wohl von Mensch, Gemeinschaft und Planeten zu transformieren. Sie schafft Standards und ändert die Spielregeln, um Unternehmen dazu zu bewegen, einen Ausgleich zwischen Profit und Gemeinwohl zu finden. Als Teil dieser Bewegung nimmt esentri größtmöglichen positiven Impact auf Mitarbeitende, Kunden, Gemeinschaften und die Umwelt.

Bei der Zertifizierung zur B Corporation durchlaufen Unternehmen ein mehrstufiges Impact Assessment. Im Rahmen dieses Bewertungsprozesses unterzog sich esentri in den letzten zwei Jahren einer Überprüfung in den fünf Dimensionen Unternehmensführung, Mitarbeitende, Community, Umwelt und Kunden. Mit einem Gesamtscore von 106.2 aus 200 Punkten konnte die esentri AG im Benchmark mit anderen Unternehmen derselben Branche überdurchschnittlich gut abschneiden.

Für die Beurteilung in den jeweiligen Kategorien sind Nachweise erforderlich, um den Impact des Unternehmens zu bewerten. Durch die Überprüfung ergeben sich die konkrete Handlungsempfehlung bis zum nächsten Zertifizierungszeitpunkt, der in drei Jahren stattfindet.

Zwischenzeugnis auf dem Weg in eine bessere Zukunft

Für esentri steht fest, dass die Zertifizierung als B Corporation eine gelungene Standortbestimmung ist. Bis zur Re-Zertifizierung im Jahr 2026 möchte das Unternehmen durch Initiativen aus der Organisation aktiv an Verbesserungen in den Bereichen arbeiten, die durch das B Lab empfohlen wurden.

„Dank unserem Einsatz und unseren Erfahrungen sind wir der ideale Begleiter für Unternehmen, die ebenfalls eine nachhaltige digitale Transformation durchführen und damit ihren Beitrag für eine bessere Zukunft leisten möchten“, konstatiert Robert Szilinski.

esentri berät Unternehmen bei der Twin Transformation, einem ganzheitlichen Veränderungsprozess, der die digitale und nachhaltige Transformation verbindet. Das Portfolio des 2010 gegründeten Unternehmens umfasst Strategie & Beratung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit und hat zum Ziel, Kunden dazu zu befähigen, zukunftsfähige, effiziente und nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Mit Hauptsitz in Ettlingen beschäftigt die esentri AG mehr als 120 Mitarbeitende an fünf Standorten in Deutschland, der Schweiz sowie Liechtenstein.

