Es ist soweit: Das schlossgut gross schwansee freut sich ab dem 18. Mai 2020 wieder auf seine Logis-Gäste

Wohlfühlort mit großem Anwesen: Erleben Sie Entspannung und Genuss inmitten der unberührten Natur direkt am Ostseestrand

Hamburg, Mai 2020

Ab dem 18. Mai 2020 empfängt Hoteldirektorin Janet Schroeder im Hotel schlossgut gross schwansee wieder ihre Gäste. Zuerst aus dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, ab dem 25. Mai dann auch aus ganz Deutschland. Ab dem 09. Mai 2020 ist die Gastronomie bereits geöffnet – natürlich unter den gebotenen Hygienevorschriften. Das Resort schlossgut gross schwansee ist ein Wohlfühlort mit einzigartigem Charakter und bietet sehr viel Platz für jeden Gast. Wer Landhaus-Feeling als seinen Lifestyle betrachtet, der findet im schlossgut gross schwansee sein zweites Zuhause. Ob auf der weiträumigen Terrasse unter Apfel- und Birnenbäumen, am großen Schlossteich oder beim Spaziergang an der Ostsee – ein einzigartiges Naturparadies mit weitläufigem Ambiente.

Es liegt unmittelbar vor den Toren der historischen Stadt Lübeck und dabei direkt an der Ostseeküste, inmitten der unberührten Landschaft Mecklenburgs. Das elegante 4-Sterne-Hotel verzaubert seine Gäste mit historischem Flair und raffinierter Kulinarik. Gestresste Großstädter auf der Suche nach Entspannung sind hier ebenso willkommen wie Familien mit Kindern, die Lust auf gemeinsame Strandausflüge haben. Die Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten im schlossgut gross schwansee sind vielfältig, doch vor allem Naturliebhaber fühlen sich wie im Paradies.

An der schönen Ostseeküste zwischen Lübeck und Wismar gelegen, ist das schlossgut gross schwansee der perfekte Ausgangspunkt für Strandausflüge oder ausgedehnte Spaziergänge am wildromantischen Ostseestrand. Gut ausgebaute Wege führen direkt vom Schlossgut in jede Richtung: Am Strand bis zum Priwall und von dort mit der Fähre nach Travemünde; in die andere Richtung entlang der Steilküste nach Brook oder durch den kühlen, zum Teil naturgeschützten Wald. Wissbegierige Gäste können an einer geführten Wanderung teilnehmen und dabei noch mehr über die schöne Urlaubsregion erfahren. Und wem der Sinn nach noch mehr sportlicher Aktivität steht, der kann sich direkt im Hotel ein Fahrrad oder hochwertiges E-Bike ausleihen und damit bequem und nachhaltig die Umgebung erkunden.

Aber auch auf dem schlossgut gross schwansee selbst steht die Schönheit der Natur stark im Fokus: Das Herzstück des Anwesens bildet das klassizistische Gutsgebäude aus dem Jahr 1745. Ergänzt wird dieses durch das neu designte Parkgebäude und den zu einer modernen Brasserie und einer Wellnessoase umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshofes. Im angrenzenden Schlosspark können Hotelgäste dutzende imposanter Baumriesen, darunter sogar einen 100-jährigen Birnenbaum, bewundern. Darüber hinaus verfügt das Hotel über einen 200 qm großen Naturschwimmteich, der Groß und Klein zum erfrischenden Bad einlädt und sich nahtlos in die unberührte Natur einfügt. Der Wellness- und Entspannungsbereich des Hotels hält überdies einen Saunabereich mit Erlebnisduschen und eine große Auswahl an Spa-Treatments, von Massagen bis hin zu kosmetischen Anwendungen, bereit.

Auch die Zimmer des schlossgut gross schwansee verströmen ein einmaliges Wohlfühlambiente. Insgesamt verfügt 4-Sterne-Hotel über 63 Zimmer und Suiten: 10 individuell und luxuriös eingerichtete Schlosszimmer und 53 lifestylig-moderne Hotelzimmer im Parkgebäude. Verschiedene Kulturen und Farben prägen die Zimmer und Suiten des Schlosses. Gäste können sich beispielsweise von der warmen Atmosphäre des Apricotzimmers bezaubern lassen oder in der Klarheit des Japanischen oder Maritimen Zimmers zur Ruhe kommen. Die Zimmer und Suiten des Parkgebäudes sind ebenfalls mit hochwertigen Hölzern und Materialien sowie der modernsten Technik ausgestattet. Zudem verfügen alle Zimmer im Parkgebäude über einen Balkon oder eine Terrasse. Die Aussicht ist wunderschön: in den Park hinein mit Blick auf die Allee, die zur Ostsee führt, zum Schlossteich oder zum Wald.

Für das leibliche Wohl sorgt das hoteleigene „Schlossrestaurant 1745“. Das erstklassige Küchenteam verwöhnt die Gäste mit hervorragenden Produkten regionaler Manufakturbetriebe und bereitet alles frisch zu. Das Ergebnis ist eine leichte und raffinierte Küche: Von hausgemachter Pasta und fangfrischem Fisch und Fleisch, über feine Desserts, handgefertigte Sorbets bis zu einer Auswahl tagesfrischer Salate und hausgebackenem Brot – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die kulinarische Alternative ist die Brasserie mit angrenzender Terrasse, die den Gästen eine Auswahl an regionalen Gerichten sowie ein verführerisches Kuchenangebot bietet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schwansee.de

