Erneute Auszeichnung von Krebs Immobilien Heidelberg als Topmakler der Rhein-Neckar-Region.

Heidelberg, April 2023 – Erneut hat der Focus-Verlag das Sonderheft „FOCUS Special: Immobilien Atlas“ für das Jahr 2023 herausgegeben. Der Atlas enthält zum einen eine detaillierte Analyse der aktuellen Trends und Entwicklungen der Immobilienmärkte in den 100 größten Städteregionen Deutschlands. Außerdem listet das Magazin die besten Immobilienmakler in den jeweiligen Regionen auf.

Auch 2023 erhielt Krebs Immobilien die begehrte Auszeichnung als „Top-Immobilienmakler“ Das Immobilienunternehmen ragt damit als das einzige Maklerbüro in Heidelberg und in der gesamten Rhein-Neckar-Region heraus, das diese Zertifizierung seit der erstmaligen Erhebung in 2013 ohne Unterbrechung erhalten hat.

„Wir betrachten diese erneute Auszeichnung als Bestätigung unseres konsequenten Engagements und unserer gelebten Unternehmensphilosophie, die den Kunden stets in den Mittelpunkt stellt,“ kommentiert Inhaber Ralf Krebs die Ehrung. „Sie ist auch der Lohn für eine Serviceorientierung, die das ganze Team jeden Tag mit Motivation und Leidenschaft umsetzt.“

Der Zertifizierungsprozess unterliegt einem streng reglementierten Bewertungsverfahren, das das Marktforschungsunternehmen Statista durchführt und kontrolliert. In diesem Verfahren befragt Statista mehr als 19.000 Maklerunternehmen in 20 Regionen. Darin werden die Makler zunächst gebeten, Empfehlungen auszusprechen. Eigenempfehlungen, Mehrfachnennungen sowie offizielle Verbund-Empfehlungen sind nicht zulässig und werden ausgeschlossen. Die FOCUS-Auszeichnung für eine Region resultiert stets aus einer überdurchschnittlich hohen Anzahl an Kollegen-Empfehlungen für die entsprechende Region. Nur die Maklerunternehmen kommen in die Liste, die eine Mindestanzahl an geforderten Empfehlungen erreichen.

In die abschließende Bewertung fließen zusätzlich Kundenbewertungen, die Tätigkeitsdauer sowie vor allem der Umfang und die Qualität der angebotenen Services ein. Frühere Zertifizierungen und weitere Auszeichnungen spielen ebenfalls eine Rolle.

In den Bewertungsrubriken Kollegen- und Kundenempfehlungen konnte sich Krebs Immobilien jeweils mit der höchstmöglichen Bewertungspunktzahl behaupten. „Dieses Ergebnis zeigt auch,“ sagt Ralf Krebs, „dass wir nicht nur von unseren Kunden, sondern auch von unseren Mitbewerbern hochgeschätzt werden.“

Die wiederholte Prämierung zum Top-Immobilienmakler der Region Heidelberg gibt – als neutrale und unabhängige Auszeichnung – allen Kunden von Krebs Immobilien die Sicherheit und Gewähr, mit ihren Anliegen bei diesem Unternehmen gut aufgehoben zu sein. Die Zertifizierung ist markantes Zeichen eines sehr gut bewerteten Dienstleistungsspektrums ein und zeichnet das angebotene Leistungsportfolio aus. Die Korrektheit und Validität der erhobenen Daten gewährleistet das renommierte Marktforschungsunternehmen Statista, das als weltweit führende Business-Data-Plattform gilt.

Darstellung der Immobilienagentur Krebs Imobilien für Heidelberg, Mannheim und die Region

Unternehmensdarstellung

Über Krebs Immobilien: Das 1993 gegründete, inhabergeführte Unternehmen versteht sich als Qualitätsmakler für Heidelberg, Mannheim und die Umgebung. Als einziges Maklerunternehmen in Heidelberg ist Krebs Immobilien vom FOCUS Verlag durchgehend bei der jährlichen Umfrage zu einem der Top-Immobilienmakler in Deutschland ausgezeichnet worden. Das Unternehmen ist nach DIN EN 15733 zertifiziert und arbeitet für seine Kunden mit Leistungsgarantie. Weitere Informationen zu den Leistungen erhalten Sie unter https://www.ihr-immobilienmakler-in-heidelberg.de/ “

Pressekontakt