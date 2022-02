Erlanger Kreativagentur bekommt vier Auszeichnungen beim BrandEx Award

SCHACHZUG erreicht Top-Position im Deutschen Event-Kreativranking 2022

Gleich vier Mal kam SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH auf das Siegertreppchen beim diesjährigen BrandEx Award, der am 10. Februar 2022 vergeben wurde. Die Agentur mit Sitz in Erlangen konnte sich über zwei Gold- und zwei Bronze-Auszeichnungen freuen.

Einen Gold-Award gab es in der Kategorie Best Corporate für das Projekt „Harley-Davidson Sportster S – EMEA Launch Event 2021“. Dafür bekam die auf Brand Experience spezialisierte Agentur zusätzlich eine Bronze-Trophäe in der Kategorie Best Brand Activation.

Den zweiten Gold-Award erreichte die 2008 von CEO Ron Schneider gegründete Agentur für „Driving Culture – The all-new Škoda Fabia“ in der Sparte Best Digital Architecture sowie eine zusätzliche Bronze-Auszeichnung – diesmal in der Kategorie Best Execution Event.

Mit dem BrandEx Award werden jährlich herausragende Kreativleistungen in der Livekommunikation geehrt. Initiiert haben diese Auszeichnung die fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft, die Messe Dortmund, das Studieninstitut für Kommunikation und der BlachReport. Die feierliche Prämierung außergewöhnlicher Kreativleistungen fand in diesem Jahr coronabedingt per Live-Stream aus dem Aventem Studio in Hilden bei Düsseldorf statt – ohne Publikum, aber mit den Preisträger*innen.

Die Platzierungen beim BrandEx- und beim BEA World Award sorgen außerdem dafür, dass die international tätige Kreativagentur einen großen Sprung nach vorn im Deutschen Event-Kreativranking 2022 macht. Im Vorjahr belegte SCHACHZUG Platz 19. In diesem Jahr rückte SCHACHZUG bis auf den vierten Rang vor. Das Deutsche Event-Kreativranking wurde vom Medium BlachReport zum 18. Mal ermittelt, um damit die Kreativleistungen im Bereich Livekommunikation und Livemarketing zu würdigen. Es entsteht aus der Auswertung nationaler und internationaler Kreativwettbewerbe.

Beim BEA World Award 2021 konnte das SCHACHZUG Team für ihr erfolgreiches, kreatives Schaffen ebenfalls eine Auszeichnung für das Projekt „Driving Culture – The all-new Škoda Fabia“ verzeichnen. Die BEA World Awards wurden im Rahmen des BEA World International Festival of Events and Live Communication im vergangenen Dezember vergeben.

Bildunterschrift:

Verleihung der BrandEx Awards 2022: Daniel Müller/COO SCHACHZUG, Nils Buntrock/Marketing Manager DACH Harley-Davidson, Ron Schneider/CEO SCHACHZUG (von links, Foto: Oliver Wachenfeld)

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Agentur konzentriert sich auf den Bereich Brand Experience und verfügt über eine tiefgehende Expertise in den Branchen Automotive, Technology und Lifestyle. Mission: „Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren“. Die GWA-Mitgliedsagentur verfügt über eine TISAX-Zertifizierung durch den TÜV Nord.

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Loewenichstraße 3

D-91054 Erlangen

Ansprechpartner: Karin Schneider

Tel.: +49 (0) 151 – 5 789 0022

karin.schneider@schachzug.de

Internet: www.schachzug.de