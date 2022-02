DOS Performance rüstet auf – mit DOS Professional und den Softwarelösungen von Crea Union

Wer nachts schlafen will wie ein Baby, der ist bei DOS Schlafsysteme an der richtigen Adresse – oder besser gesagt, Matratze. Seit knapp sechs Jahren fertigt das Unternehmen hochwertige Matratzen für einen erholsamen und gesunden Schlaf an. Nachhaltigkeit, Komfort und Qualität wird bei DOS großgeschrieben. Sie setzen auf einen schonenden Umgang mit Ressourcen und arbeiten mit den modernsten Fertigungsanlagen. Eine strenge Auswahl zertifizierter Partner, konstante Kontrollen und gerechte Löhne in der gesamten Wertschöpfungskette gehören zu ihren Werten.

Neuerdings erobert der Matratzen-Hersteller allerdings eine andere und vielversprechende Branche, die so ganz und gar nichts mit Schlafen zu tun hat. DOS Gründer Benedikt Arenz ist seit eh und je in der Extremsport-Szene aktiv. Seine Leidenschaft gilt vorwiegend dem Motorsport. Und zu einem erholsamen Schlaf gehört schließlich ein energiereicher Tag. Inspiriert durch die Extremsport-Szene hat Benedikt Arenz die Nahrungsergänzungsmittel-Serie DOS Performance ins Leben gerufen. Von Vitaminen über Kaffee und Tee bis hin zu Energydrinks bietet DOS Performance eine Palette an hochwertigen Produkten für die, die das Maximum aus ihrem Tag und sich selbst herausholen wollen – ganz nach ihrem Motto: Boost Your Performance!

Für den Vertrieb der Serie steigt DOS Performance ganz neu ins Network-Marketing ein. Mit DOS Professional öffnen sie die Tür für potenzielle Vertriebspartnern:innen, die frei-, neben- oder hauptberuflich durchstarten wollen. Hier kommt das Softwareunternehmen Crea Union GmbH ins Spiel. Die Vertriebspartner:innen werden mit der MLM-Software onPartner ausgestattet, die für die gesamte vertriebliche Abwicklung sorgt. onPartner ist nachweislich eine der modernsten Vertriebssoftware-Lösungen auf dem Markt, welche weit aus mehr als nur Daten verwaltet, sondern bewusst und gezielt den Vertrieb und die D2C (Direct To Customer)-Vertriebskanäle durch innovative und stetig weiterentwickelte Ideen fördert. Zusätzlich wird die Bildungsplattform onAcademy dafür sorgen, das Onboarding zu erleichtern und die Vertriebspartner:innen dabei zu unterstützen, mit ihrem Produkt-Know-how auf dem neusten Stand zu bleiben.

Die Crea Union GmbH ist mehr als gespannt auf die Zusammenarbeit und wünscht nicht nur DOS Performance, sondern ebenfalls allen Vertriebspartnern:innen für DOS Professional viel Erfolg und einen ordentlichen “Boost” für ihr geschäftliches und persönliches Wachstum.

Weitere Infos zu DOS Professional und Performance findet ihr unter den folgenden Links:

dos-professional.com

dos-performance.eu

Zu den Software-Lösungen von Crea Union gehts hier lang: creaunion.de

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

