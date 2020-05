Ergotherapie Mannheim Freireligiöser Wohlfahrtsverband

Umzug neue Räume

Der Umzug der Ergotherapie “Alphornstrasse” in die neuen Therapieräume ist vollbracht.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wurde durch den Eigentümerwechsel und die damit verbunden neuen Brandschutzbestimmungen ein hausinterner Umzug nötig, wodurch die Praxis im Dachgeschoss leider aufgegeben werde musste, die uns fast 20 Jahre gut gedient hat .

Nachdem dann die Planung abgeschlossen war, wurde eigens für die Praxis eine neue Wand eingezogen, damit die 3 neuen Therapieräume einen dazugehörigen Wartebereich bekamen.

Mit viel Farbe, Muskelkraft und Liebe wurde der Umzug gestemmt , und nun freuen wir uns über das gelungene Ergebnis und sind froh , dass dieser Standort erhalten bleiben konnte, und wir in gewohnter Qualität weiterhin für Sie da sein können.

Was kann die Ergotherapie z.B. nach einem Schlaganfall leisten?

Zunächst wird bei einem Kennenlernen herausgefunden, welche Beeinträchtigungen der Schlaganfall im Moment verursacht: Kann der Patient frei sitzen, stehen, laufen, beide Arme und Hände bewegen, hat er Einschränkungen in der Sensibilität, der Kraft, der Feinmotorik.

Werden Hilfsmittel benötigt- wie Rollstuhl, Rollator, Greifzange, Toilettenstuhl, Badewannenlifter usw.

Gibt es Einschränkungen in der Konzentration, im Gedächtnis, bei Aktivitäten des Alltags, wie z.B. beim An- und Ausziehen, bei der Ausübung von Hobbies?

Gibt es psychische Komponenten, die die Therapie beeinflussen?

Je nachdem, was der Patient vorrangig erreichen möchte,

wird ein individueller Behandlungsplan erstellt und ev. Angehörige eingebunden- um eine größtmögliche Selbständigkeit wiederzuerlangen oder zu erhalten.

Sie wünschen mehr Information und Kontakt:

Sie wünschen mehr Informationen ?

Kontakt:

Internet: https://freireligioeser-wohlfahrtsverband-baden.de/

Telefon: Frau Bach +49(0)621 37 70 27 30

Email: ergotherapie@freireligioeser-wohlfahrtsverband-baden.de

Der Freireligiöse Wohlfahrtsverband Baden ist Träger der Ergotherapie Einrichtung in Mannheim Neckarstadt

Was ist Ergotherapie?

Ergotherapie, wie sie in unserer Praxis durchgeführt wird, setzt ganz individuell an:

Passend zum Alter, zum Krankheitsbild und dem Verlauf wird gemeinsam der therapeutische

Weg definiert, um größtmögliche Selbstständigkeit wieder zuerlangen oder zu erhalten.

Wie erhalten Sie Ergotherapie?

Ergotherapie ist ein von den gesetzlichen und privaten Krankenkassen anerkanntes Heilmittel und wird in Form eines Rezeptes von Kliniken, Haus- und Fachärzten verordnet. Gerne beraten wir Sie über die Möglichkeit unsere Angebote auch ohne Rezept als Selbstzahler zu nutzen.

