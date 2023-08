ERGO Therapie und Coaching: Das 20-jaehrige Jubilaeum wird gefeiert

Die Ergotherapie Praxen ERGO Therapie & Coaching in Bad Urach und Eningen feiern am 16. September ihr 20-jähriges Bestehen

Dass ihr Wissen und ihre ergotherapeutischen Gesundheitsangebote ankommen zeigt das starke Wachstum der „ERGO Therapie & Coaching“. Nun gibt es am 16. September zum 20-jährigen Jubiläum in Bad Urach und dem 5-jährigen Jubiläum in Eningen wieder einen Anlass zum Feiern. Das Praxisteam lädt ihre Patienten*innen, Ärztinnen/Ärzte mit Angehörigen, Freunden und Neugierige zu einem Tag der offenen Tür in ihre Praxisräume nach Bad Urach, Seilerweg 2 ein.

Die Praxisinhaberinnen Stefanie Feimer und Heike Pfisterer arbeiten in ihrem Fachgebiet der Ergotherapie schon seit über 20 Jahren selbstständig. Ihre beiden Standorte in Bad Urach und Eningen sind seit langem etabliert und in der Gesundheitslandschaft der Region fest verwurzelt. Zu zweit begannen sie in Bad Urach und bereits nach zwei Jahren stellten sie die ersten Mitarbeiter ein. Der Stamm der Mitarbeiter*innen und Patienten*innen wuchs und der Umzug in die jetzige, größere Uracher Praxis wurde notwendig. 2018 kam dann die Zweitpraxis in Eningen dazu, die für einen weiteren Zulauf sorgte.

Zwischenzeitlich sind acht Mitarbeiter*innen im Team, die in ihren beiden Praxen die Patienten*innen betreuen. In den modernen Räumen mit gemütlichen Warte- und Gesprächsecken für Patient*innen- und Elterngespräche und ihren insgesamt acht Behandlungsräumen vom Kinder- und Erwachsenenraum über Motorik Räume bis zu Multi-Funktionsräumen fehlt es an nichts. Wichtig dabei waren den Inhaberinnen schon immer Therapieräume mit viel Tageslicht und eine angenehme Atmosphäre. Beide Praxen sind auch barrierefrei zu erreichen und es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten.

Ihr Team arbeitet aber nicht nur vor Ort, sondern auch mobil. Mit Hausbesuchen in Eningen und im Umkreis von 15 Kilometern um Bad Urach werden ihre Patienten*innen auch mobil versorgt. Unterstützung der Gesundheit durch die vielfältigen Möglichkeiten der ERGO Therapie & Coaching für die Behandlung stand für das Team schon immer im Vordergrund.

Stefanie Feimer und Heike Pfisterer sind stolz auf die Breite ihres Angebotes und das langjährige, erfahrene und motivierte Team, das die Basis für ihren Erfolg ist. Mit den Ergotherapieschulen in Reutlingen und Tübingen sind sie fachlich vernetzt und bieten Praktikas als Teil der Ergotherapie Ausbildung, sowie Informations- und Vor-Praktikas für angehende Auszubildende an.

Die beiden Praxisinhaberinnen engagieren sich vielfältig im Gesundheitswesen und sind als Mitglieder im Gesundheitsforum Eningen und im AK Gesunde Gemeinde Gesunde Stadt aktiv. Ihre beliebten Vorträge, wie zum Beispiel „TopFit für die Schule“ sind von Eltern und pädagogischen Lehrkräften sehr gut besucht. Volker Feyerabend, Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde und Beirat des Gesundheitsforums: „Das Team ist für seine therapeutische Vielfalt und Wissen bekannt, und so kommen daher auch Menschen von außerhalb zu den Vorträgen und in die Praxen, um sich behandeln und beraten zu lassen.“

Und damit nicht genug. Das Praxisteam engagiert sich auch in verschiedenen Schulen. Beispielsweise werden in der Gutenbergschule oder in der freien katholischen St. Wolfgang-Schule in Reutlingen Kurse, wie das Marburger Konzentrationstraining, angeboten.

Und auch sehr gefragt sind ihre Sozialkompetenztrainings. Grundschüler mit ihren Eltern werden über einen längeren Zeitraum direkt in der Praxis betreut. Um auch jüngere Kinder betreuen zu können, entwickelten die Praxisinhaberinnen mit ihrem Team zwischenzeitlich sogar ein spezielles Kursformat für Kindergartenkinder. Wichtig für den langfristigen Erfolg jedoch, so die Therapeuten, sei der Transfer des Gelernten nach Hause und daher werden auch die Eltern mit in den Kurs einbezogen.

Am Samstag den 16.09. wird das Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Eine wunderbare Gelegenheit, die Praxisräume und das gesamte Team einmal unverbindlich kennenzulernen. Zwischen 10 und 14 Uhr wird es in Bad Urach einen kleinen Empfang mit Getränken und Snacks und Mitmachstationen für die Besucher geben. Ein Zauberer wird die Gäste mit seinen magischen Tricks unterhalten, und wer will kann während seines Besuches auch am Glücksrad drehen und gewinnt vielleicht einen der kleinen Preise. Natürlich steht das Team für Fragen zur Verfügung. Schauen Sie einfach vorbei!

Weitere Informationen: www.ergotherapie-badurach.de

Wir bieten Ergotherapie und Ergocoaching für Menschen jeden Alters. Sie bestimmen und beeinflussen wo es lang geht in der Therapie,denn Sie wissen am besten, was Sie im Alltag brauchen und woran Sie teilhaben wollen. Mit unserer Fachkompetenz unterstützen wir Sie und Ihr Umfeld.

