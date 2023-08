Kulinarische Trends probieren – mit gebotener Vorsicht

Neue kulinarische Erfahrungen im Urlaub liegen im Trend und sind eine tolle Möglichkeit, in die einheimische Kultur einzutauchen und das Land in all seinen Facetten kennenzulernen. Über Wochenmärkte schlendern, Street Food probieren oder kleine Lokale besuchen, in denen sich die Einheimischen zum Essen treffen … Feinschmecker*innen und Genießer*innen haben im Urlaub vielfältige Möglichkeiten. Aber Vorsicht: Rohes Obst und Gemüse, Salat und Trockenobst können mit Krankheitserregern wie Hepatitis A belastet sein und zu einer Leberentzündung führen. Auch bei regionalen Spezialitäten wie Muscheln und Meeresfrüchten sowie bei Getränken mit Eiswürfeln besteht ein Risiko. Urlauber*innen sollten sich vor der Reise rechtzeitig in der Hausarztpraxis über Reiseschutzimpfungen wie z. B. gegen Hepatitis A und B beraten lassen. Weitere Informationen unter www.bereit-zu-reisen.de

