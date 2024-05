Erfolgreicher Girls‘ Day bei ELO Digital Office

Zahlreiche Teilnehmerinnen bei Nachwuchsveranstaltung für junge Frauen

Stuttgart, 03.05.2024 – Die erste Teilnahme am bundesweiten Girls‘ Day war für den Stuttgarter Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office ein großartiger Erfolg: 25 Teilnehmerinnen im Alter von 12 bis 18 Jahren informierten sich am 25. April vor Ort über Berufsfelder im Bereich IT und die Möglichkeiten bei ELO ein Praktikum, eine Ausbildung oder ein duales Studium zu beginnen. ELO Digital Office hat 2024 zum ersten Mal am deutschlandweit stattfindenden Girls‘ Day teilgenommen und ist vom großen Zuspruch der Teilnehmerinnen und dem durchschlagenden Erfolg der Veranstaltung begeistert.

Der Girls‘ Day soll Mädchen und junge Frauen darin bestärken, Berufsbilder kennenzulernen, in denen Frauen auch heute noch unterrepräsentiert sind. Der Fokus liegt dabei auf den mathematisch-naturwissenschaftlichen (MINT) Fächern. Stephan Buckenmaier, Leiter Unternehmenskommunikation bei ELO, freut sich über die zahlreichen Teilnehmerinnen: „Wir sind mehr als zufrieden mit der Veranstaltung und es gab zahlreiche Interessentinnen. Da wir aber einen qualitativ hochwertigen Einblick in verschiedene Abteilungen im Bereich IT geben wollten, haben wir das Angebot auf 25 Teilnehmerinnen begrenzt. Der Zuspruch und das Feedback waren großartig – darüber freuen wir uns sehr.“

Für den Girls‘ Day hatten unterschiedliche Abteilungen bei ELO Informationen und Hands-on-Workshops vorbereitet, bei denen sich die Mädchen in kleinen Gruppen darüber informieren konnten, wie der Arbeitsalltag und die Aufgabengebiete der jeweiligen Abteilungen aussehen. Zu den teilnehmenden Bereichen zählten die Softwareentwicklung, das Team User Experience, die Consulting-Abteilung und der Bereich Digital Marketing. Abgerundet wurde das Programm durch einen Workshop mit der Personalabteilung zu den Möglichkeiten der Ausbildung und des dualen Studiums bei ELO. Darüber hinaus gaben die Kolleginnen und Kollegen aus dem HR-Bereich nützliche Tipps rund um das Thema Bewerbungen. Alles in allem also ein sehr vielseitiger Tag mit zahlreichen Informationen und Einblicken, die zeigen, wie abwechslungsreich die Arbeit in der IT ist. Entsprechend positiv beeindruckt waren die Teilnehmerinnen dann auch darüber, dass ein Job in der IT nicht darin besteht, den ganzen Tag allein vor einem Computer zu sitzen und Code zu programmieren.

Auch ELO CEO Karl Heinz Mosbach freut sich über den Erfolg der Veranstaltung: „Es ist schön zu sehen, wie begeisterungsfähig junge Menschen für IT-Themen und Technik im Allgemeinen sind. Es gab kaum Berührungsängste mit den Inhalten und dadurch, dass überwiegend junge Kolleginnen die Workshops durchgeführt haben, herrschte gleich von Beginn an eine gute und entspannte Atmosphäre. So haben die Schülerinnen gemerkt, dass die Ausbildung junger Frauen bei ELO einen hohen Stellenwert hat.“

Nach dem großartigen Erfolg und den zahlreichen positiven Reaktionen kam bei allen Beteiligten schnell der Wunsch auf, diese Veranstaltung im kommenden Jahr am Girls‘ Day zu wiederholen.