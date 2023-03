Erfolgreiche neue Partneranbindung

allcop ist neuer Laborpartner der Chromos Group

allcop, der in Lindenberg im Allgäu ansässige Spezialist im Bereich White Label und Fulfillment in der Fotobranche, ist stolz darauf seine neueste Partneranbindung verkünden zu dürfen. Im B2B-Bereich wird das Unternehmen nun Partner der CHROMOS Group AG, die die Webseite www.fuji.ch betreiben. Somit reiht sich der große Fotospezialist in die bereits lange Liste namhafter Marken und Unternehmen ein, denen allcop mit individuellen Lösungen und Knowhow zur Seite steht.

Der Fotoservice von Fujifilm Schweiz richtet sich primär an ambitionierte Fotografen mit hohen Qualitätsansprüchen und Augenmerkt auf Pünktlichkeit. Ob Echtfotobücher, Echtfotokalender, Fotoabzüge oder Fotogeschenke – mit nur wenigen Klicks können Fujifilm Kunden ihrer professionellen Leidenschaft nachgehen und ihre Schnappschüsse verewigen.

„Es freut uns einen weiteren Partner zu unterstützen und mit unserer maßgeschneiderten White Label Lösung die Bedürfnisse der Kunden erfüllen zu können.“, so Andreas Schätzle, CCO und Mitglied der Geschäftsführung bei allcop.

„Die Qualität und das attraktive Produktesortiment von allcop stand für uns primär im Vordergrund. Dass die Nähe zur Schweiz zudem noch die Lieferzeiten verkürzt, kommt unserer anspruchsvollen Kundschaft zusätzlich zugute. Der reibungslose Integrationsprozess hat unsern Entscheid zugunsten allcop zusätzlich bestätigt.“, so Marcel Weber, Division Manager Foto FUJIFILM Schweiz.

Integration mit allcop garantiert Qualität und Pünktlichkeit

Für die Kunden eröffnet die Kooperation zwischen der CHROMOS Group AG und allcop umfangreiche Vorteile. Das etablierte und breit gefächerte Produktportfolio von allcop überzeugt durch hochwertige Qualität, während die Integration mit den allcop Systemen ein intuitives und schnelles abwickeln der Bestellungen ermöglicht. Sehr hohe Liefertreue, sowie beste Qualität werden durch die jahrzehntelange Erfahrung aus dem Allgäu garantiert. Alle Produkte werden von allcop im Herzen des Allgäus mit modernster Technologie und einem Augenmerk auf Nachhaltigkeit hergestellt und binnen weniger Tage zum Kunden geliefert.

Die allcop Anbindungen überzeugen bereits zahlreiche Marken und Unternehmen durch ihre Stabilität und Flexibilität. Vom Influencer bis zum großen Konzern bieten White Label Fertigung, B2B Shop Integration und Fulfillment-Lösungen von allcop zahlreiche Möglichkeiten für Kooperationen und zur Erweiterung des Produktsortiments auf höchstem Qualitätsniveau.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

Firmenkontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

Tel.: +49 (0)8381 503-0



http://www.allcop.com

Pressekontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

+49 8381 503-1919



http://www.allcop.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.