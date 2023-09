Erfolgreiche Messe „Zukunft Personal“ in Köln: „Radelnde Mitarbeiter“ beeindrucken mit hohem Servicegrad im Dienstradleasing

Das Unternehmen „Radelnde Mitarbeiter“ zieht eine überaus positive Bilanz der kürzlich stattgefundenen Messe „Zukunft Personal“ in Köln. Mit den zahlreichen Gesprächen am Stand und einer hervorragenden Resonanz der Besucher sind die Experten für Dienstradleasing sehr zufrieden. Die Verlosung eines hochwertigen E-Bikes führte ebenfalls zu viel Feedback am Stand. Entsprechend gut fällt das Fazit der Münsteraner aus. Durch den einzigartig hohen Individualisierungsgrad des gesamten Prozesses ist das Leasing von Firmenfahrrädern heute interessanter denn je. Besonders für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter von den vielen Vorteilen profitieren lassen möchten. Mit diesem Auftritt unterstreicht „Radelnde Mitarbeiter“ seine Position als innovativer und serviceorientierter Anbieter im Bereich Dienstradleasing.

Erfolg durch Individualisierung und Transparenz im Dienstradleasing

In einer Zeit, in der nachhaltige Mobilität und Mitarbeitergesundheit im Fokus stehen, bietet „Radelnde Mitarbeiter“ maßgeschneiderte Dienstradleasing-Angebote für Unternehmen. Die erfolgreichen Messetage in Köln haben eindrucksvoll bestätigt, dass der Wunsch nach Diensträdern hoch ist. Das Team führte viele qualifizierte Gespräche mit potenziellen Kunden und Interessenten und erhielt durchweg positive Rückmeldungen. Besonders hervorzuheben ist der hohe Servicegrad, der bei den Besuchern großen Anklang fand. Ganz gleich, ob es um Vertragsmodalitäten, Formulare oder individuelle Wünsche der Unternehmen und Mitarbeiter geht, alle Vorgänge können bei den Experten angepasst und individualisiert werden. Hierbei stehen Transparenz und Sicherheit für alle Beteiligten im Vordergrund. Während des vollständigen Prozesses und auch während der gesamten Laufzeit steht jedem Kunden ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung.

Insbesondere der integrierte Arbeitgeber-Ausfallschutz überzeugte die Besucher. Eine Leistung, die für das Unternehmen selbstverständlich ist und die darauf abzielt, Arbeitgeber vor den finanziellen Herausforderungen zu schützen, die durch längere Krankheitsfälle, Elternzeit oder Mitarbeiterfluktuation entstehen können.

Vorteile des Dienstradleasing im Überblick

Die Veranstaltung bot die perfekte Plattform, um die Vorteile des Dienstradleasings einem breiteren Publikum vorzustellen. Unternehmen, die ihren Mitarbeitern diese attraktive Leasingoption anbieten möchten, profitieren besonders von den vielen Arbeitgeber-Vorteilen:

– Zusätzliche Motivation und Bindung ihrer Mitarbeiter ohne Gehaltsverhandlung

– Optimierung der Lohnnebenkosten durch Gehaltsumwandlung

– Geringerer Krankenstand durch aktives betriebliches Gesundheitsmanagement

– Vollständiger Rundum-Schutz über die komplette Laufzeit

– Präsentation als innovatives und nachhaltiges Unternehmen

– Maximaler Nutzen bei minimalem Verwaltungsaufwand ohne zusätzliche Kosten

– Präventiver Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter

– Arbeitgeber-Ausfallschutz

Interessiert? Unter: www.radelnde-mitarbeiter.de finden Sie weitere Informationen und Erfolgsgeschichten zufriedener Kunden.

