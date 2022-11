Erfolgreiche Cloud Transformation mit einem Cloud Competence Center

Immer mehr Unternehmen setzen auf cloudbasierte IT-Infrastruktur, Anwendungen und Prozesse. Um die Cloud Transformation so reibungslos wie möglich umzusetzen, empfiehlt sich der Aufbau eines Cloud Competence Centers. Dieses Center of Excellence dient als internes Beraterteam und beschäftigt sich intensiv mit allen grundlegenden Cloud-Themen. Es ist Ansprechpartner für alle Mitarbeitenden und unterstützt sie dabei, alle internen Herausforderungen zu meistern.

Die Aufgaben und Ziele des Cloud Competence Centers

Zentraler Auftrag für ein Cloud Competence Centers ist die Unterstützung und Beratung in allen Belangen rund um die Cloud Transformation im Unternehmen. Das Expertenteam fungiert als Bindeglied zwischen externem Cloud Anbieter und konkreten Cloud-Projekten in Fachabteilungen in der IT. Dabei entstehen verschiedene Aufgabengebiete:

– Kontrollen & Validierung

Auch nach dem Umzug in die Cloud müssen die Cloud-Plattform selbst, die Subscriptions und die internen Abrechnungen ebenso wie die einzelnen Use Cases in Form von einzelnen Funktionen oder Anwendungen weiterhin gemanagt werden. Prozesse in der Cloud, die Cloud Security und Architektur verändern sich laufend und müssen regelmäßig validiert werden.

– Definition von Rollen

Innerhalb eines Cloud Competence Centers gibt es unterschiedliche Rollen. Die Mitglieder unterstützen bei der Verteilung dieser Rollen. Besonders für kleinere Unternehmen ist an dieser Stelle relevant, dass ein Cloud Competence Center auch virtuell entstehen kann. Mitarbeiter und Experten aus Teams an unterschiedlichen Standorten und Abteilungen können hier zusammenkommen.

– Festlegen von Verantwortlichkeiten

Innerhalb des Unternehmens und des Cloud Competence Centers entstehen neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit der Cloud Transformation. Diese Aufgaben definiert das Cloud Competence Center und übernimmt selbst die Verantwortung dafür oder verteilt die entsprechenden Verantwortlichkeiten an Mitarbeiter in den Fachabteilungen oder in der IT.

– Training & Schulungen

Cloud Transformation ist mit viel neuem Fachwissen verbunden. Wie alle Mitarbeiter an dieses Fachwissen kommen, welche Trainings und Schulungen sie dafür absolvieren können, kann ebenfalls das Cloud Competence Center erarbeiten – entweder mit eigenen Workshops oder externen Anbietern oder IT-Dienstleistern.

Die Rollen innerhalb des Cloud Expertenteams

Ein Cloud Competence Center besteht aus mehreren verschiedenen Rollen. Welche das konkret sind, hängt immer vom Umfang des Cloud-Projekts sowie der Größe des Unternehmens ab. Einige Rollen finden sich jedoch in jedem Projekt:

– Account Manager:

Ist verantwortlich für die Umsetzung der Cloud Governance und kommuniziert die Cloud-Strategie.

– Cloud Architect:

Definiert und implementiert die Cloud-Strategie, entwickelt passende Konzepte und wählt die Cloud-Service-Provider aus.

– IT Security Manager:

Entwickelt und kommuniziert die Cloud-Sicherheitsrichtlinien und unterstützt Cloud-Sicherheitsaudits.

– Solution Architect:

Bewertet die Cloud-Solution-Architekturen und entscheidet über Anträge für Cloud-Accounts.

Mit Rewion zum erfolgreichen Cloud Competence Center

Rewion unterstützt seine Kunden in der Cloud Transformation. Ob Cloud Strategie, Cloud Security oder Migration und Onboarding – lassen Sie sich auf Ihrem Weg in die Cloud von erfahrenen Experten begleiten. Eine ganzheitliche Beratung mit innovativen, anwenderzentrierten und herstellerunabhängigen Ideen steht dabei immer im Mittelpunkt der Zusammenarbeit. Auch nach dem erfolgreichen Aufbau Ihres Cloud Competence Centers steht das Rewion Team Ihnen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Für eine erfolgreiche und flexible IT, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst.

Innovative, herstellerunabhängige und ganzheitliche Beratung im Bereich Business und IT-Infrastruktur zeichnen Rewion als Beratungshaus aus. Erfahrung, Kundennähe und Flexibilität sind unsere Stärken.

