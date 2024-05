Erfolgreiche Berliner Premiere: Rund 300 Besucher bei der Westcon-Comstor Partnerkonferenz

Paderborn, Berlin – 28. Mai 2024 Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, blickt auf eine erfolgreiche Partnerkonferenz 2024 zurück: Am 15. Mai 2024 begrüßte der VAD rund 300 Channelpartner aus dem gesamten deutschsprachigen Raum im Berliner Hotel nhow, um sich gemeinsam über die wichtigsten Netzwerk- und Security-Trends auszutauschen und ihnen einen Ausblick auf die Roadmap der kommenden Monate zu geben.

Unterstützt wurde der Distributor dabei von nahezu allen Herstellerpartnern im Portfolio: Neben den Platinum-Partnern Cisco, Extreme Networks und RUCKUS waren auch Anomali, AudioCodes, Avaya, Check Point, CrowdStrike, F5, Infoblox, Ivanti, Juniper Networks, Menlo Security, Palo Alto Networks, Nokia, Skybox Security, Symantec, Trend Micro, Vectra, XM Cyber und Zscaler mit an Bord und stellten in kompakten Breakout-Sessions und in einer großen Partnerausstellung ihre neuesten Lösungen vor.

„Die erfolgreiche Partnerkonferenz in Berlin hat uns einmal mehr vor Augen geführt, dass der persönliche Austausch mit der Community in unserem Business durch nichts zu ersetzen ist“, erklärt Jens Tamm, Managing Director DACH bei Comstor. „Der Channel, die Distribution und die Hersteller stehen aktuell alle vor ähnlichen Chancen und Herausforderungen – vom Aufkommen der Hyperscaler über den Siegeszug der Cloud bis hin zur steigenden Nachfrage nach Managed Services. Der Branchentreff in Berlin bot uns den perfekten Rahmen, um uns über all diese Themen intensiv auszutauschen und darüber zu sprechen, wie wir die neuen Möglichkeiten am besten ausschöpfen können.“

Einige Highlights der Veranstaltung:

– Zum Auftakt des Events fassten Willem de Haan, Executive Vice President Comstor International, und Rene Klein, SVP Westcon Europe, für die Besucher die wichtigsten Erfolge des vergangenen Geschäftsjahres zusammen und gaben ihnen einen Ausblick auf die Roadmap der kommenden Monate.

– Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon, und Jens Tamm, Managing Director DACH bei Comstor, sprachen mit Uwe Peter, General Manager von Cisco Germany, und Klaus Bürg, VP & Managing Director EMEA bei Palo Alto Networks, bei einer offenen Podiumsdiskussion über die Trends, die den Channel aktuell verändern, und die Chancen, die daraus entstehen.

– Zum Abschluss des Vortragsprogramms schlug Media-Magier Andreas Axmann das Publikum in seinen Bann – und warf einen augenzwinkernd-unterhaltsamen, von originellen Spezialeffekten flankierten Blick auf die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.

– Beim abendlichen Galadinner mit Live-Musik hatten die Besucher ausreichend Gelegenheit zum Networking – und konnten das Tanzbein schwingen oder auf der Aussichtsterrasse einen spektakulären Ausblick auf die Spree genießen.

Mehr zu Westcon-Comstor erfahren interessierte Leser unter https://www.westconcomstor.com/de/de.html.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

