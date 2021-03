enviaM und MITGAS sind “Digital-Champions 2021”

enviaM und MITGAS sind bei der Digitalisierung am Puls der Zeit und dafür als “Unternehmen mit Zukunft” mit dem Prädikat “Digital-Champions 2021” ausgezeichnet worden. Der verliehene Titel basiert auf der aktuellen Studie von DEUTSCHLAND TEST in Kooperation mit FOCUS-MONEY sowie dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. Wissenschaftlich begleitet wurde die Analyse zudem durch das Hamburgische WeltWirtschaftsinstitut (HWWI). In ihrem Branchenumfeld sicherten sich die beiden ostdeutschen Energiedienstleister bundesweit jeweils den ersten Platz: enviaM bei den regionalen Energieversorgern, MITGAS als regionaler Gasversorger.

“Gerade durch die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung weiter an Bedeutung gewonnen. Wir haben uns bestmöglich auf die neuen Gegebenheiten eingestellt und digitale Prozesse sowie Angebote weiter vorangetrieben”, so Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM und MITGAS. “Dass wir in unseren Branchen als Vorreiter wahrgenommen werden, ist eine tolle Bestätigung für das Erreichte und gleichzeitig ein Ansporn, auf diesem Feld auch in Zukunft Maßstäbe zu setzen.”

Um die umfangreichen Daten zu den 13.000 untersuchten Unternehmen zu sammeln und auszuwerten, griffen die Experten ebenfalls auf digitale Hilfsmittel und künstliche Intelligenz zurück. Über das Verfahren des “Social Listening” wurden rund 11,2 Millionen Stimmen online von Internetseiten, Blogs oder Social-Media-Kanälen herausgefiltert. Anschließend ordnete das Programm die Beiträge den Kategorien “Innovation”, “Digitalisierung” und “Technologie” zu. Nun errechneten die Forscher aus der Reichweite und der Tonalität (positive oder negative Erwähnung) einen Punktwert. enviaM und MITGAS bekamen als jeweiliger Branchenprimus 100 Punkte zugesprochen.

Die Ergebnisse zu den “Digital-Champions 2021” wurden von FOCUS-MONEY in der Ausgabe 9/2021 veröffentlicht.

https://blog.enviam.de/

www.facebook.com/enviaM

www.twitter.com/enviaM

www.instagram.com/enviam_gruppe/

www.linkedin.com/company/envia-mitteldeutsche-energie-ag

www.xing.com/companies/enviam-gruppe

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Kontakt

envia Mitteldeutsche Energie AG

Josephine Sönnichsen

Chemnitztalstraße 13

09114 Chemnitz

0371 482-1737

Josephine.Soennichsen@enviam.de

http://www.enviaM-gruppe.de/presse

Bildquelle: enviaM