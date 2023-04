Entspannt reisen mit den Ladelösungen von mophie

Mit kompakten und kabellosen Ladelösungen sind mobile Geräte unterwegs jederzeit einsatzbereit

Shannon, Irland im April 2023 – mophie®, eine führende Marke im Bereich der Stromversorgung der ZAGG Inc, bietet mobile Ladelösungen an, die besonders für Reisende geeignet sind. Ob im Auto mit dem MagSafe Vent Mount, im Zug mit dem Travelcharger oder im Flugzeug mit der Powerstation XL, überall können die Ladelösungen von mophie praktisch und schnell alle mobilen Geräte mit Strom versogen.

Snap+ kabellose Vent Mount-Halterung (64,95€) – Die kabellose Snap+ Vent Mount-Halterung mit Ladefunktion bietet bis zu 15 W Leistung für Qi-fähige Smartphones und hält sie gleichzeitig im perfekten Betrachtungswinkel. Damit ist auch die Navigation problemlos möglich. Die magnetische Halterung sorgt für sicheren Halt und perfekte Platzierung des Smartphones. Außerdem ist die Vent Mount-Halterung mit MagSafe ausgestattet und somit kompatibel mit allen Qi-fähigen Smartphones.

Powerstation XL (69,95 €) – Die kompakte Powerstation XL verfügt über einen 20.000-mAh-Akku. Mit dieser Kapazität kann ein iPhone bis zu viermal geladen werden. Die mophie Powerstation XL bietet somit schnelle Energie für unterwegs. Ihr USB-C-PD Anschluss liefert bis zu 20 W Schnellladeleistung. Damit kann ein iPhone in nur 30 Minuten bis zu 50 % geladen werden.2 Mit den zwei zusätzlichen USB-A-Anschlüssen können sogar drei Geräte mit einer kombinierten Leistung von bis zu 15 W gleichzeitig geladen werden1.

Speedport 120 (109,95€) – ist für alle mobilen Geräte geeignet und hält eine maximale Leistung von bis zu 120 W bereit. Er ist in Situationen perfekt, in denen man keine mobilen Lademöglichkeiten braucht. An den Ausgängen können vier Geräte gleichzeitig geladen werden. Dank der GaN-Technologie ist der Speedport-Wallcharger kleiner, kompakter und deutlich schneller als die meisten Nicht-GaN-Ladegeräte. Das Netzkabel ist abnehmbar und kann bequem verstaut werden.

Verfügbarkeit:

Ab sofort sind die mobilen Ladelösungen von mophie auf zagg.com erhältlich. Auf jede Ladelösung gewährt ZAGG eine zweijährige Herstellergarantie.3

1 Zwei USB-A-Anschlüsse bis zu 18 W, USB-C-Anschluss bis zu 20 W, mehrere Geräte bis zu 15 W gemeinsame Leistung. Die tatsächliche Leistung und die daraus resultierende Ladegeschwindigkeit variiert je nach Typ und Anzahl der gleichzeitig verwendeten Anschlüsse von 15 W-20 W.

2 Basierend auf einer 30-minütigen Ladung von 0 % des iPhone 13 Pro mit einem Power-Delivery-Ladegerät (PD) und einem Apple USB-C-auf-Lightning-Kabel im Vergleich zu einem 5 W-Ladegerät in der Box.

3 ZAGG gewährt für diese Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren

ab dem Datum des Kaufs im Einzelhandel durch den ursprünglichen Endverbraucher. Siehe zagg.com/warranty-policies für weitere Details.

Apple, iPhone und iPad sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. USB-C ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum.

Über ZAGG Inc.

ZAGG Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Zubehör und Technologien für den mobilen Lebensstil. Das Unternehmen verfügt über ein preisgekröntes Produktportfolio, das unter den Marken ZAGG®, mophie®, InvisibleShield® und Gear4® erhältlich ist. Mit mehr als 250 Millionen geschützten Geräten ist ZAGG-Mobilzubehör weltweit erhältlich und kann bei führenden Einzelhändlern gefunden werden. ZAGG hat Niederlassungen in den USA, Irland und China.

