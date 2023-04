Audi TT Spitzenklasse Soundsystem Upgrade für Top Klang

Soundsystem Upgrade mit Lautsprechern der Spitzenklasse und Bewertung „sehr gut“

Ein High Quality Upgrade für die Audi TT Soundanlage Lautsprecher der Spitzenklasse für Top Klang im Fahrzeug. Der Audi TT ist in zwei Versionen vom Audiosystem am Markt, einmal mit dem BOSE oder Bang & Olufsen Premium System ab Werk und einmal mit der Standard Soundausstattung ohne zusätzliche Endstufe. Dieses Upgrade ist für die Audi TT Modelle mit Standard Soundsystem ab Werk, das Paket Audi TT Top-Lautsprecher-Set High Quality vorne und hinten enthält die mit der Bewertung Spitzenklasse Preis Leistung „sehr gut“ bewerteten Lautsprecher von Hertz.

Das Upgrade umfasst neue Lautsprecher für die Einbauplätze ab Werk in den Türen und im Fondbereich des Fahrzeuges. Im Frontbereich in beiden Türen kommt das 2 Wege System Hertz Mille MPK 165.3 mit bis zu 220 Watt Maximalleistung zum Einsatz. Die extrem Pegelfesten 2 Wege Systeme performen mit druckvollen Bässen und detailreichen Höhen bei der Musikwiedergabe.

Mit einem Wirkungsgrad von 92DB haben sie eine hohe Effizienz Leistung von Radios in Performance umzusetzen, so erreichen sie eine hohe Abhörlautstärke. Die Hertz MPK 165.3 2 Wege Systeme wurde designt, um selbst in Fahrzeugen ohne Subwoofer für einen breiten und tiefen Frequenzgang zu sorgen. Dank der Technologien V-cone® und Boundary Free Surround in den Lautsprechern glänzen die Tieftöner MP 165.3 mit hervorragenden Abstrahlmerkmalen und erreichen ein hohes SPL-Niveau in kompakten Dimensionen. Das in einer hohen Bassausbeute für Audi TT Lautsprecher bei abspielen der Titel resultiert.

Für die hinteren Einbauplätze werden die Hertz MPX 165.3 eingesetzt die mit einer natürlichen Klangfarbe für eine detaillierte Klangwiedergabe sorgen. Beide Lautsprecher das 2 Wege System Hertz MPK 165.3 und die Koaxiallautsprecher MPK 165.3 mit Tieftönern mit dem Durchmesser von 36 mm erzeugen tiefe und kontrollierte Bassfrequenzen. Zusätzlich hat das Fondsystem integrierte 20 mm Hochtöner die noch nie gekannte Details im Höhenbereich in die Fahrzeugkabine bringen.

Für die Montage der Audi Auto- Lautsprecher müssen beide vorderen Türverkleidungen entfernt werden um die Tieftöner und Hochtöner des 2 Wege Systems zu integrieren. Lautsprecher im Audi TT benötigen eine fahrzeugspezifische Halterung beide hinteren Lautsprecher sind in den Seitenverkleidungen. Für die Montage gibt es im Webshop von auto-lautsprecher.eu ein passenden Ausbauwerkezug aus Kunststoffhebeln das keine Kratzer am Interior hinterlässt. Die Türverkleidung hat an der Rückseite Plastikklipse mit denen sie befestigt sind, auch diese können mit dem Kunststoffhebeln gelockert werden ohne abzubrechen.

Für die Verbesserung der Fahrzeugakustik empfehlen wir zusätzlich eine Türdämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten in den Türen und im Fond. Die akustischen Bedingungen für einen hochwertigeren Klang werden dadurch deutlich verbessert, was sich neben ruhigstellen vom mitvibrierenden Teilen der Karosserie in einer besseren Basswiedergabe niederschlägt.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

