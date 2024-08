Enghouse-Webinar: Kampagnenmanagement vom Feinsten

Leipzig, 21. August 2024 – Mit ELSBETH 10.0 bringt Enghouse Interactive eine Neuauflage seiner bewährten Kampagnenmanagement-Software auf den Markt. Über die Innovationen und optimierten Funktionen informiert ein Webinar, zu dem Enghouse am 03. September um 11.00 Uhr einlädt. Interessenten registrieren sich unter https://discover.enghouseinteractive.com/webinar_elsbeth_newrelease/

Bei ELSBETH handelt es sich um ein Komplettpaket für alle Inbound- und Outbound-Aktivitäten, inklusive der marktführenden Predictive-Dialing-Technologie. Die benutzerfreundliche Lösung ist ausgelegt für ein effektives und wirtschaftliches Management von Telefon-Kampagnen sowie das zentrale Management verschiedenster Kommunikationskanäle.

Folgende Vorteile bietet ELSBETH:

– Effizienzsteigerung. Automatisierung wiederkehrender Aufgaben. Vereinfachte Erfassung von Kundendaten aller Art.

– Höhere Produktivität. Im Vergleich zur herkömmlichen Preview-Anwahl Anstieg um bis zu 50 Prozent bei CATI-Befragungen durch Anrufbeantworter-Erkennung (Predictive Dialer).

– Intelligente Verwaltung. Administration von Telesales- und Telemarketing-Kampagnen sowie Terminvereinbarungen.

– Skalierbarkeit und Flexibilität. Problemlose Integration in Contact-Center-Umgebungen unterschiedlichster Größe und Anforderungen.

– Dezentrale Standorte. Anbindung dezentraler Dienstleister an ein zentrales System. So wird die Zusammenarbeit in virtuellen Teams via Internet problemlos möglich.

– Umfangreiche Berichterstattung. Leistungsstarkes Berichtswesen zur detaillierten Auswertung von Kampagnen.

Zu den Highlights der neuen Version zählen unter anderem:

– Integration mit CRM-Plattformen. Unterstützung von mehr als 200 persönlichen Wiedervorlagen auf der letzten Seite des Workflows.

– Anrufbeantworter haben eine höhere Priorität als andere Anrufergebnisse.

– Blindes Weiterleiten von Anrufen über SIP Refer.

– SIP Reverse Negotiation wird für die Rufweiterleitung unterstützt.

Das Webinar zur Einführung in die neue Version 10.0 von Elsbeth findet am 03. September 2024 um 11.00 Uhr statt. Registrierung unter:

https://discover.enghouseinteractive.com/webinar_elsbeth_newrelease/

Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol „ENGH“ notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de

Firmenkontakt

Enghouse Interactive

Natascha Skeries

Neumarkt 29-33

04109 Leipzig

+43 91 14 01 843



https://www.enghouseinteractive.de

Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

+49 8231 609 35 36



https://www.fuchs-pressedienst.de

Bildquelle: Enghouse Interactive