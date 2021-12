enen endless energy und re:cap global investors ag kooperieren bei der Entwicklung und Realisierung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland

100 Megawatt pro Jahr geplant

Limburg a. d. Lahn/Zug, Schweiz 17. Dezember 2021 – Das auf die Errichtung von Photovoltaikanlagen spezialisierte Unternehmen enen endless energy GmbH (enen) und re:cap global investors ag (re:cap) haben einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, der die gemeinsame Entwicklung von deutschen Freiflächensolarkraftwerken zum Gegenstand hat. re:cap ist ein Investment- und Asset-Manager für erneuerbare Energien und betreut in diesem Bereich mehrere Infrastrukturfonds im Auftrag institutioneller Investoren. Gemeinsam werden die Unternehmen Projekte in Deutschland entwickeln und realisieren. Ziel der Übereinkunft ist es, gemeinsam 100 MWp pro Jahr umzusetzen.

“In unserer gemeinsamen, deutschen Kooperation bündeln wir nun unsere langjährige Erfahrung und Expertise, um die Entwicklung und Realisierung von PV-Freiflächenanlagen in Deutschland umzusetzen”, sagt Jürgen Mäurer, Geschäftsführender Gesellschafter der enen endless energy GmbH.

“Mit enen und Herrn Mäurer haben wir einen versierten und erfahrenen Partner an unserer Seite, um uns in der Projektentwicklung auf dem attraktiven Markt für PV-Freiflächenanlagen in Deutschland weiter zu etablieren”, sagt Thomas Seibel, CEO der re:cap global investors ag.

Über re:cap global investors ag

Die re:cap global investors ag ist ein international tätiger Investmentberater für Erneuerbare Energien. Mit einem spezialisierten Team betreut sie ihre Kunden bei der Bewertung und Auswahl geeigneter Projekte. Auf Wunsch fungiert die re:cap auch als Betreiber der Anlagen und prüft diese regelmäßig auf Prozess- und Erlösoptimierungen. Als Boutique bietet die re:cap erstklassige und hochwertige Beratung für institutionelle Investoren bei ihren Investments in Infrastrukturprojekte im Bereich der Erneuerbaren Energien. So wurden im Auftrag der Kunden aus über 75.000 Megawatt geprüfter Projekte bereits mehr als 1.000 Megawatt empfohlen und erworben.

Die re:cap global investors ag ist Mitglied im Multi-Boutiquen-Verbund FP Investment Partners, der institutionellen Investoren Zugang zu innovativen Asset Managern in den Bereichen Equities, Alternatives und Real Assets bietet.

Weitere Informationen unter www.re-cap.ch

Die enen endless energy GmbH leistet seit 19 Jahren einen konkreten Beitrag, bewusst und aktiv alternative und nachhaltige Formen der Stromgewinnung aus Erneuerbaren Energieträgern bereitzustellen. Die Entwicklung, die Finanzierung sowie der Bau und der Betrieb von ertragsstarken Freiflächen- und Aufdach-Photovoltaikanlagen ist seit 2008 das Kerngeschäft des Unternehmens. Im Jahr 2021 wurde enen mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert der Creditreform ausgezeichnet.

Firmenkontakt

enen endless energy GmbH

Jürgen Mäurer

Bruder-Kremer-Straße 6

65549 Limburg a. d. Lahn

+49 (0)2662965701-0

jm@enen.energy

https://enen.energy/

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Liebscher

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600

enen.energy@sprengel-pr.com

https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.