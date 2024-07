Emotionale Rede begeistert beim 18. intern. SpeakerSLAM

Matershausen, 23. Juli 2024 – Christian Helm, ein ehemaliger Radprofi und Geschäftsführer eines international tätigen Unternehmens in der Auszeichnungsbranche, beeindruckte das Publikum des 18. internationalen SpeakerSLAMs mit seiner bewegenden Rede über „Wertschätzungen und Emotionen von Siegen im Sport und Berufsleben.“ Mit dem Slogan „Keep Emotions of Victories“ betonte Helm die Bedeutung, emotionale Momente bei Erfolgen bewusst zu erleben und zu bewahren.

Helm, der auf eine lange Karriere als Sportler und Unternehmer zurückblickt, teilte seine Einsichten darüber, wie entscheidend es ist, die Gefühle von Siegen zu schätzen. „Jeder Sieg, ob im Sport oder im Berufsleben, verdient Anerkennung. Emotionen sind der Schlüssel, um diese Momente unvergesslich zu machen,“ erklärte Helm. Seine Worte verdeutlichten die Essenz, wie wertvoll es ist, emotionale Augenblicke bei Erfolgen zu bewahren, um die Freude und den Stolz dieser Momente voll auszukosten. Diese emotionale Tiefe war für Helm nicht immer selbstverständlich. Über die Jahre hat er gelernt, seine Gefühle zu erkennen und anzunehmen, was seine persönlichen und beruflichen Beziehungen gestärkt hat.

Der SpeakerSLAM, organisiert von Hermann Scherer, bietet Rednern die Chance, ihre Botschaften in vier Minuten zu präsentieren. Diese Veranstaltung, die bereits in Städten wie New York, Wien und München stattfand, ist bekannt für ihre hochkarätigen Teilnehmer und die Vielfalt der Themen. Helms Beitrag unterstrich die Bedeutung von Wertschätzung und emotionaler Intelligenz, was das Publikum nachhaltig beeindruckte und inspirierte. Seine Rede ermutigte dazu, die eigenen Erfolge zu feiern und die damit verbundenen Emotionen zu genießen, ein Thema, das sowohl in der Geschäftswelt als auch im persönlichen Leben von großer Bedeutung ist.

Die Helm Trophy GmbH ist ein führender Anbieter von Trophäen, Medaillen und Auszeichnungen, gegründet 1998 in Butzbach. Unter der Leitung von Christian Helm hat sich das Unternehmen zu einem international agierenden Spezialisten entwickelt, der für seine hohe Qualität, schnelle Lieferung und innovative Designs bekannt ist. Helm Trophy bietet maßgeschneiderte Lösungen für jede Art von Veranstaltung und setzt dabei auf modernste Technologien und Materialien. Mit über 25 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen die erste Wahl für individuelle und hochwertige Auszeichnungen.

Kontakt

Helm Trophy GmbH

Christian Helm

Im Gewerbegebiet 8

36289 Friedewald

0152 / 22 555 346



https://www.helmtrophy.com

Bildquelle: @ Justin Bockey