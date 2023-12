EMIKO stellt in Hannover erfolgreich neues Kreislauf-Konzept für Pferdebetriebe als Ergänzung zur Linie HorseCare vor

Das neue ganzheitliche Konzept richtet sich an Betriebsleiter von Pferdeställen und ergänzt die Einzelfutter- und Pflegeserie HorseCare, die für die Einzelpferdepflege konzipiert wurde. Beide Linien basieren auf Effektiven Mikroorganismen und ergänzen sich, wenn es um die ganzheitliche Hygiene bei Pferden geht.

Meckenheim, den 12.12.2023 Vier abwechslungsreiche Tage liegen hinter dem EMIKO-Messe-Team. Auf der Pferd & Jagd kamen die Expertinnen aus Meckenheim mit unterschiedlichen Zielgruppen ins Gespräch. Hierzu gehören zum einen PferdebesitzerInnen, die auf der Suche nach Pflegeprodukten auf Basis von Mikroorganismen waren. Und zum anderen verantwortliche Entscheider, Betriebsleiter von Pferdestallungen, die sich für das neue Kreislauf-Konzept interessierten.

„Wir waren auf beide Zielgruppen vorbereitet und konnten die recht unterschiedlichen Fragen beantworten“, erläutert Sabine Zerlett, Pferdeexpertin in Sachen EMIKO. „Während die privaten Pferdebesitzer meist erst auf uns zukommen, wenn es bereits zu Problemen bei den Tieren gekommen ist, sind die Betriebsleiter pro-aktiv unterwegs und suchen nach ganzheitlichen Lösungen, um sich für die Zukunft ökologisch und nachhaltig aufzustellen, um Probleme erst gar nicht aufkommen zu lassen“, erläutert Lena Schlösser, Expertin in Sachen EMIKO für die Pferdehaltung.

Die Wirkung Effektiver Mikroorganismen ist dann am größten, wenn man diese ganzheitlich im Betrieb einsetzt, also unabhängig von Einzeltierfragen, weiß man in Meckenheim und vertrat genau diesen Ansatz in Hannover. Dieses Wissen war der Motor des Biotechnologieherstellers die Kompetenz in Sachen ganzheitlicher Pferdehaltung über die Linie HorseCare hinaus sukzessive auszubauen.

Der erweiterte Ansatz „Effektive Mikroorganismen für einen gesunden Stoffkreislauf“ stellt darauf ab, die Produkte so einzusetzen, dass sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung ergänzen und unterstützen. „Eins und eins sind so deutlich mehr als zwei“, erläutert Schlösser die Idee in Hannover. Hinter dem Konzept steht die Idee, dass nur auf einem gesunden Grünland ausreichend gesundes Gras wachsen und gesundes Futter produziert werden kann. Ein gutes Stallklima fördert das Wohlbefinden von Pferd und Mensch. Der Mist gesunder Pferde hilft, als Dünger wiederum den Boden gesund zu halten und Humus aufzubauen.

„Für uns steht der Einklang von Weidemanagement, Grundfuttergewinnung, Anwendungen im Pferdestall und Mistaufbereitung im Vordergrund“, erläutert Schlösser. Ergänzend dazu setzt man bei der Pflege des einzelnen Pferdes auf die Linie HorseCare.

Der Grundstein für die EMIKO Firmengruppe wurde im Jahre 1996 gelegt, nachdem 1995 EM Effektive Mikroorganismen erstmalig aus Japan nach Europa gekommen waren. Zur EMIKO Firmengruppe gehören zwei Firmen: Die EMIKO Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH und die EMIKO Handelsgesellschaft mbH.

Die EMIKO Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH ist Lizenznehmer der EM Research Organisation (EMRO) von Prof. Higa zur Herstellung der Original EM-Produkte in Japan, dem Entdecker der EM-Technologie. Sie fertigt die EM-Produkte unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Seit 2007 ist die Produktion über die gesetzlichen Vorschriften hinaus HACCP zertifiziert. 2009 kam die Biozertifizierung und 2012 Zertifizierung der Futtermittel GMP+ und QS hinzu.

Die EMIKO Handelsgesellschaft mbH ist für den Vertrieb der Produkte in Deutschland, Österreich und Italien verantwortlich. Sie betreut und berät Endkunden und Händler. Zudem führt sie Lehrgänge zum Zertifizierten EM-Berater durch und unterstützt aktiv die regionalen Händler bei ihren Marktauftritten. Sie sorgt für das Bekanntwerden der EM-Technologie und ihrer Wirkweise.

Firmenkontakt

EMIKO Gruppe

Nicole Rieger

Mühlengrabenstraße 13

53340 Meckenheim

0222595595241



http://www.emiko.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0171 48 11 803



http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.