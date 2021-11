ELO ECM-Tour 2021: Bedarf an digitalen Geschäftsprozesslösungen bleibt enorm

ELO Digital Office beendet erfolgreich die diesjährige ECM-Tour:

Stuttgart, 19.11.2021 – Nachdem der Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office seine beliebte ECM-Tour im vergangenen Jahr virtuell durchführen musste, konnte diese ab September 2021 wieder als Präsenzveranstaltung abgehalten werden. Zahlreiche Kunden und Interessenten trafen sich in Hamburg, Dreieich bei Frankfurt am Main und Neuss und informierten sich in Fachvorträgen, Kundenpräsentationen und Live-Demos über die ELO ECM Suite und die dazugehörigen Erweiterungen.

Über die ECM-Einführung im Bereich Steuerungstechnik und Centermanagement bis hin zum Einsatz von ELO bei einem nachhaltigen Systemhaus – die Kundenvorträge der Tour bewiesen wieder einmal die Branchenvielfalt der ELO Lösungen. Darüber hinaus konnten sich die Teilnehmer in zahlreichen Präsentationen über die ELO ECM Suite inklusive neuester Version und die Fachbereichslösungen ELO Business Solutions informieren sowie Szenarien zum Thema Integration und digitaler Posteingang kennenlernen. Ergänzt wurde die Agenda zum einen durch einen gemeinsamen Vortrag von ELO und DATEV zur Schnittstelle, die die beiden Systemwelten komfortabel verbindet. Zum anderen durch einen FAQ-Vortrag zur digitalen Archivierung und Betriebsprüfung mit den Neuerungen der GoBD 2.0 von GoBD-Mitverfasser Dirk-Peter Kuballa.

„Ich bin sehr zufrieden mit unserer Tour, der Bedarf an Softwarelösungen für Unternehmensprozesse bleibt einfach ungebrochen groß“, resümiert ELO CEO Karl Heinz Mosbach. „Hinzu kommt, dass – auch wenn wir mit großer Begeisterung neue virtuelle Eventformate in den vergangenen beiden Jahren aufgesetzt haben – der direkte persönliche Austausch mit unseren Teilnehmern aber einfach durch nichts zu ersetzen ist. Dabei gewährleisten wir eine hohe Sicherheit durch ein strenges Hygienekonzept und reine 2G-Veranstaltungen, was bedauerlicherweise wieder notwendig geworden ist.“

Die nächste Präsenzveranstaltung wird der ELO ECM-Fachkongress am 02. Februar 2022 in Fellbach bei Stuttgart sein. Auf www.elo.com/kongress finden Sie weitere Informationen.