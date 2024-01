ELO ECM-Fachkongress 2024 ganz im Zeichen von KI

ELO Digital Office legt Jahresauftakt-Event in das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle:

Stuttgart, 25.01.2024 – Unter dem Motto „Digitale Intelligenz für Ihren Erfolg“ lädt ELO Digital Office Kunden, Partner und Interessenten am 6. März zu seinem ECM-Fachkongress. Hierfür hat der Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) in diesem Jahr das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle im Zentrum von Stuttgart gewählt. Dort heißt es dann Vorhang auf für Keynote-Speaker, Digitalisierungsexperten und Best-Practice-Kunden. Sie werden die Teilnehmer mit ihren Vorträgen auf den neuesten technischen Stand bringen bzw. an den eigenen Erfahrungen teilhaben lassen. Als ein Highlight gilt die Podiumsdiskussion zum Für und Wider von KI: Hier werden Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie über Innovationspotenziale und zukünftige Veränderungen unserer Arbeitswelt diskutieren.

Nicht minder spannend startet der Kongresstag mit zwei Keynotes: So erläutert ELO Geschäftsführer Karl Heinz Mosbach in seinem Vortrag „Digital und intelligent in eine erfolgreiche Zukunft“, wie künstliche Intelligenz (KI) bereits heute in vielerlei Hinsicht das Leben erleichtern und von monotonen Aufgaben entlasten kann. Anschließend folgt die zweite Keynote zum Thema „Game Changer AI – wie künstliche Intelligenz Unternehmen, Märkte und Marken transformiert“. Hier beleuchtet der KI-Experte Prof. Dr. Peter Gentsch den Wandel der Arbeits- und Geschäftswelt durch KI – und nimmt die Teilnehmer mit auf eine Reise in eine faszinierende KI-Zukunft.

„Die wirtschaftliche Lage zeigt uns derzeit, welchen Stellenwert das Thema Digitalisierung in Deutschland für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen hat. Daher bringen wir den Kongressteilnehmern in anschaulichen Vorträgen nahe, wie sie ihre Geschäftsprozesse – auch mit Hilfe der KI – automatisieren und optimieren können. Wir unterstützen auf Basis immer intelligenterer Lösungen und Technologien dabei, auch in herausfordernden Zeiten zukunftsfähig aufgestellt zu bleiben“, so Karl Heinz Mosbach.

Einblick in das ELO ECM-Portfolio und hinter die Kulissen der Kunden

In einer Vielzahl an Fachvorträgen kommen verschiedene Digitalisierungs-experten zu Wort und stellen Neues zur Digitalisierungsplattform ELO ECM Suite, ihren Modulen und Solutions vor: Dazu zählen u. a. der KI-Einsatz bei ELO, das Zusammenspiel der ELO ECM Suite mit Microsoft 365, ELO for DATEV für selbstbuchende Unternehmen sowie die Thematik der E-Rechnung mit ELO Invoice. Besucher erfahren darüber hinaus, wie sich ein professionelles Contract-Lifecycle-Management oder ein effizientes Wissensmanagement umsetzen lassen, wie sich mit den ELO HR-Lösungen die Effizienz steigern lässt oder die ELO ECM Suite eng mit ERP- und CRM-Systemen verzahnt werden kann.

Best-Practices ausgewählter Kunden geben spannende Einblicke in unterschiedliche Projekte: So berichten die Vertreter des Flughafens Paderborn über die Automatisierung ihrer Buchhaltungsprozesse inklusive Workflows und DATEV-Anbindung. Der Sportartikelhersteller JAKO – Ausrüster namhafter Sportvereine aus aller Welt – thematisiert das digitale Rechnungsmanagement mit KI-Support und Anbindung an Microsoft Dynamics 365 Business Central. Digitale Personalakten stehen beim Personaldienstleister I.K. Hofmann im Fokus – und der Bericht der LOOKS Film & TV Produktionen GmbH dreht sich um die digitale Verwaltung sämtlicher Verträge rund um ihre Bewegtbildproduktionen. Darüber hinaus verrät die Verwaltung der rheinland-pfälzischen Stadt Idar-Oberstein, wie sich mit Hilfe elektronischer Akten noch effizientere Prozesse realisieren lassen.

Aktuelles zur E-Rechnungspflicht und Betriebsprüfung

Zum krönenden Abschluss informiert Dirk-Peter Kuballa vom Finanzministerium Schleswig-Holstein, Mitverfasser der GoBD und beliebter Redner bei den ELO Kongressen, über die Pflicht zur E-Rechnung und über Neues rund um die Außenprüfung.

Das Event wird durch die bislang größte Fachausstellung der ELO Business Partner abgerundet: Mehr als 40 Systemhäuser, IT-Beratungen und Kooperationspartner präsentieren nicht nur Lösungen und Live-Demos, sondern stehen Interessenten mit ihrer geballten Kompetenz für Fragen rund um die Digitalisierung zur Verfügung.

Die Teilnahme am ELO ECM-Fachkongress ist kostenfrei. Weitere Informationen zum ELO Jahresauftakt und Möglichkeiten zur Anmeldung sind auf www.elo.com/kongress verfügbar.