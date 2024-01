An diesem Tag schlossen insgesamt 108.084 Studierende ihr Studium ab, was diese Institution zur größten theologischen Ausbildungsstätte weltweit macht.

In einem feierlichen Rahmen versammelten sich die Absolventen am 12. November im Daegu-Stadion, um den inspirierenden Worten des Vorsitzenden der Shincheonji Kirche Jesu, Lee Man-hee, bei der 114. Abschlussfeier des Zion Christlichen Missionscenters zu lauschen. An diesem Tag schlossen insgesamt 108.084 Studierende ihr Studium ab, was diese Institution zur größten theologischen Ausbildungsstätte weltweit macht.

Angesichts der beeindruckenden Teilnehmerzahl von 100.000 Menschen wurde der Sicherheit bei dieser Abschlussfeier höchste Priorität eingeräumt. Es wurden umfassende Maßnahmen ergriffen, um möglichen Sicherheitsproblemen vorzubeugen, darunter die strikte Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem eranstaltungsgelände sowie der Einsatz von Sicherheitspersonal und medizinischen Notfallteams. Zur Gewährleistung der Ordnung sowohl innerhalb als auch außerhalb des eranstaltungsortes wurden 792 Sicherheitskräfte für äußere Sicherheit und 2.910 für innere Sicherheit eingesetzt.

