Einzelbüros mit Bett in Heimsheim A8

Arbeiten & Übernachten für maximale Flexibilität und Zeitersparnis – Business-Motel für Geschäftsreisende an der A8.

Ein Nickerchen oder ein kurzer Schlaf kann Ihre Produktivität und Kreativität erhöhen, besonders wenn Sie längere Zeit am Schreibtisch sitzen oder mental angespannt sind. Mit einem Bett in Ihrem Büro können Sie aber vorallem Zeit sparen, indem Sie nicht nach der Arbeit nach Hause pendeln müssen, insbesondere wenn Sie Überstunden machen müssen, das Meeting länger geht oder Sie einfach unter einem engen Zeitplan stehen. Daher stellt der PROJEKTCAMPUS in Heimsheim jetzt zahlreiche Einzelbüros mit Bett und SmartTV zur Verfügung. Die sogenannten Boardingrooms im Business-Motel Bertrieb ist auf Geschäftsreisende ausgerichtet und bietet eine einfache, aber praktische Ausstattung wie Boxspringbett, Schreibtisch, WLAN, SmartTV sowie Kaffee und Sodawasser. Zudem können neben Konferenzräume, Teambüros sowie Business-Lounge für Geschäftstreffen auch Parkplätze mit Ladestationen gebucht werden.

PROJEKTCMAPUS – Dein eigenes Zuhause auf Zeit,

der Campus für dein Projekt.

Kontakt

PROJEKTCAMPUS

Patrick Wolff

Römerstr. 40

71296 Heimsheim

0151/28748280

service@projektcampus.de

https://www.projektcampus.de

