Einfach weniger CO2

Flächenheiz- und Kühlsysteme in Trockenbauweise von Blanke

Ökologisches und emissionsarmes Bauen beginnt schon bei der Wahl der Baustoffe. Moderne Bauelemente kombiniert mit traditionellen Bauweisen ermöglichen klimafreundliche Bauwerke mit deutlich reduzierten CO2-Emissionen. Dabei dürfen auch traditionelle Konstruktionen neu gedacht werden. So lässt sich mit dem Verzicht auf einen Anhydritestrich in einem Haus bei einer Fläche von 100 m2 gut 1.000 kg CO2 einsparen, bei Zementestrich wären es sogar rund 3.360 kg. Statt dessen kommen z.B. die zeit- und damit auch kostensparenden Flächenheiz- und Kühlsysteme BLANKE PERMATOP 1000, 3000 und BLANKE PERMATOP WOOD in Trockenbauweise zum Einsatz. Letzteres zeigt sich zusätzlich besonders umweltfreundlich mit einem ökologischen Dämmstoff aus Holzfaser.

Die vom Iserlohner Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehör Blanke Systems GmbH entwickelten Flächenheiz- und Kühlsysteme kombinieren eine tragfähige Bodenkonstruktion mit den Vorteilen einer leicht zu regelnden und schnell reagierenden Heizung oder Kühlung. Die Systeme sind so ausgelegt, dass auftretende Verkehrslasten aus dem Wohn- oder Gewerbebau bis zu 5 kN/m² schadensfrei aufgenommen werden. Voraussetzung ist ein ebener und tragfähiger Untergrund, der sowohl an Decke oder Boden auf unterschiedliche Art und Weise bauseits erstellt werden kann.

Durch den Einsatz der Trockenbausysteme reduziert sich die Bauzeit deutlich, denn die sonst notwendige Trockenphase bei Nass-Systemen unter Verwendung von Estrich entfällt. Statt der üblichen 30 Tage Einbau- und Trockenzeit sind BLANKE PERMATOP 1000, 3000 und BLANKE PERMATOP WOOD schon nach maximal zwei Tagen wieder begeh- und weiterbearbeitbar. Damit kann der Fliesen- oder Natursteinbelag sofort im Anschluss verlegt werden und steht mit allen seinen Vorteilen zur Nutzung bereit.

Aufgrund des besonderen Aufbaus gehören kurze Reaktionszeiten beim Heizen und Kühlen ebenfalls zu den Vorteilen der zeit- und energiesparenden und damit hoch effizienten Flächenheiz- und Kühlsysteme in Trockenbauweise. Denn die Wärme wird unmittelbar an den Oberbelag aus Fliesen, Keramik oder Naturstein abgegeben, das „Durchheizen“ der Estrichschicht entfällt komplett. In Verbindung mit einer smarten Regelung lassen sich Räume individuell und nach Bedarf schnell und einfach aufwärmen.

Zugleich liegt die notwendige Vorlauftemperatur deutlich niedriger als bei Flächenheizungen, die im Nassverfahren mit Estrich erstellt werden. In Summe reduzieren die Flächenheiz- und Kühlsysteme BLANKE PERMATOP 1000, 3000 und BLANKE PERMATOP WOOD im Vergleich zu klassischen estrichbasierten Nass-Systemen sowohl während der Bauphase als auch im Betrieb die Kosten und den CO2-Ausstoß in deutlichem Maße. Und in Kombination mit Wärmepumpe und PV-Anlage wird der ökologische Fußabdruck nochmals eine Nummer kleiner, ohne auf Wohnkomfort zu verzichten.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Bildquelle: Blanke