Einbruchschutz: Mit videoalarm.de unbeschwert den Urlaub genießen

Smarte Alarmsysteme für Immobilien, Häuser und Wohnungen; effektive Sicherheitslösungen für Wohnmobile, Camper & Co.

Koblenz, 12.07.2024. Fakt ist: Reisezeit ist Einbruchszeit. Einbrecher haben zwar das ganze Jahr „Saison“, doch gerade in der Ferienzeit verzeichnen Kriminalstatistiken alljährlich einen Peak. Da in den Sommermonaten viele Menschen in Urlaub fahren, bieten leerstehende Immobilien, Häuser und Wohnungen die perfekte Gelegenheit für Diebesbanden. Mit den smarten Alarmsystemen von videoalarm.de können sich Hausbesitzer und Wohnungseigentümer effektiv gegen Einbruch, Diebstahl und Vandalismus schützen – und zwar ohne großen Aufwand.

Perfekte Sicherheitslösungen für jeden Anspruch

„Unsere Systeme vereinen Bewegungsdetektion, Alarmmeldung und zuverlässige Videoverifikation in einem Gerät – und stoppen potenzielle Eindringlinge in Echtzeit, das heißt bevor sie Schaden anrichten können“, erläutert Bastian Rauen, Geschäftsführer der r2 Überwachungstechnik GmbH / videoalarm.de. Die Alarmsysteme von videoalarm.de sind hocheffizient. Die modernen Funk-Alarm-Anlagen mit Videoübertragung und angebundener, permanent besetzter Notrufleistelle ermöglichen eine effektive Live-Übertragung – und damit die frühzeitige Tätererkennung: Das System sendet im Verdachtsfall eine kurze Videosequenz an die angebundene Leitstelle, die das Material prüft und im Ernstfall sofort die Polizei alarmiert.

Die modernen Funk-Alarm-Lösungen des Koblenzer Sicherheitsunternehmens lassen sich ohne großen Aufwand installieren, je nach Sicherheitsbedarf und -anspruch individuell anpassen und flexibel erweitern. Kunden profitieren von einem Rundum-Service, 365 Tage pro Jahr, 24 Stunden am Tag, Fehl- und Falschalarme ausgeschlossen. Angeboten werden zum Beispiel auch Systeme zum Mieten oder Leasen.

Unverbindlichen Beratungstermin sichern

Überzeugend sind die hohe Zuverlässigkeit, Funktionalität sowie die enorme Erfolgsquote der Alarmsysteme. „98 Prozent aller Einbruchsdelikte können mit unseren Systemen bereits im Ansatz verhindert werden“, betont der Sicherheitsexperte. Unlängst wurde sein Unternehmen vom Deutschen Institut für Produkt- und Marktbewertung mit dem PLUS X AWARD 2024 „TOP 100 Sicherheitstechnikfirmen Deutschlands“ ausgezeichnet.

„Die Sommerferien haben in einigen Bundeländern zwar schon begonnen, wer jetzt noch auf Nummer sicher gehen möchte, für den finden wir zeitnah einen Beratungstermin“, versichert Bastian Rauen.

Übrigens: Mit „WoMoProtect“ bietet videoalarm.de auch Inhabern von Wohnmobilen, Campern & Co. die perfekte Sicherheitslösung – ob unterwegs auf Reisen, auf dem Stellplatz oder im Quartier. Das drahtloses Funkalarmsystem reagiert blitzschnell, intelligent und zuverlässig. Fehlalarm ausgeschlossen! 100 % sabotagegeschützt.

r2 Überwachungstechnik GmbH / videoalarm.de ist ein auf Überwachungstechnik spezialisierter Sicherheitsdienstleister mit Sitz in Koblenz. Das Unternehmen bietet Betrieben aus Gewerbe, Industrie und Handel individuelle Sicherheitskonzepte und Überwachungslösungen. Zum Leistungsportfolio gehören moderne Sicherheitstechnik, Alarmsysteme, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle – von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung, Montage und Wartung. Im Bereich Videoüberwachung arbeitet das Koblenzer Unternehmen eng mit zertifizierten Partner im Bereich der Interventions- und Leitstellentechnik zusammen.

Kontakt

r2 Überwachungstechnik GmbH / videoalarm.de

Bastian Rauen

Mainzer Str. 44

56068 Koblenz

0261 / 89 99 99 0



https://www.videoalarm.de

