Ein Viewer macht die Virtual Reality (VR) fit für die Industrie

Moers – 23. April 2020: Bereits seit einem Jahr ist der VR-Viewer i4 VIRTUAL REVIEW auf dem Markt verfügbar und erfreut sich seitdem einer steigenden Beliebtheit bei Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Denn der Viewer macht es endlich noch einfacher, umfangreiche CAD-Modelle in die virtuelle Realität einzuladen. Auch die verbesserte intuitive Handhabung des Viewers macht diesen bei neuen Nutzern sehr beliebt.

Erschaffung der Industrial VR

Mit der neuen Version 2.0 des VR-Viewers i4 VIRTUAL REVIEW spendiert der in Deutschland ansässige Hersteller CAD Schroer dem VR-Viewer weitere Funktionen, der diesen für die industrielle Anwendung noch attraktiver macht. „Schon seit der ersten Version des VR-Viewers liegt unser Fokus auf der Industrial VR“, so Thomas Klug, Technical Director bei CAD Schroer. „Unser Ziel ist es seit jeher Industrieunternehmen mit den neuesten Technologien und Software-Lösungen zu versorgen, die sie bei ihren täglichen Herausforderungen unterstützen. Und die VR bietet hier enorm viel Potenzial.“

Teamarbeit in der Virtual Reality

Eine der neuen Funktionen des VR-Viewers ermöglicht das Speichern der aktuellen VR-Szene. Dabei lässt sich eine VR-Szene durch mehrere CAD-Modelle aufbauen. Die einzelnen Modelle können dann jeweils an eine passende Stelle bewegt, gedreht oder skaliert werden. Auch innerhalb eines eingeladenen Modells können einzelne Bauteile ausgeblendet oder bewegt werden. Damit schafft der Viewer die Möglichkeit über eine längere Zeit an einzelnen Projekten zu arbeiten und diese zwischen unterschiedlichen Teams produktiv auszutauschen. Und das ermöglicht eine kreative und konstruktive Projektarbeit aller Beteiligten.

Gute Übersicht umfangreicher VR-Szenen

Eine der Herausforderungen bei umfangreichen VR-Szenen ist die Navigation. Besonders bei neuen Projekten und großen Modellen von Anlagen oder Fabriken muss die Übersicht gewahrt bleiben. Genau dafür bietet i4 VIRTUAL REVIEW mit der Version 2.0 eine sogenannte Übersichtskarte. Sie lässt sich bei Bedarf einblenden und der Nutzer bekommt die komplette VR-Szene mit seiner aktuellen Position, ähnlich einer Draufsicht, von oben angezeigt. Der Nutzer sieht nun seine Position im Modell und kann sich mit nur einem Klick an die gewünschte Stelle teleportieren. Durch diese neue Funktion behält der Nutzer selbst in sehr umfangreichen Projekten immer den Überblick.

Weitere Werkzeuge für mehr Durchsicht

Eine der wichtigsten Aufgaben der Industrial VR ist der Review-Prozess, das heißt die kritische Sichtprüfung der Bauteile oder Maschinen. Dabei soll die im CAD erstellte Planung unter realen Bedingungen in der VR betrachtet und im Detail auf Optimierungspotenziale hin untersucht werden. Genau dafür bringt der Viewer bereits Transformations- und Markierungswerkzeuge mit sich. Mit der Version 2.0 kommen nun auch Schnittebenen hinzu, die der Nutzer frei durch den Raum oder durch ein 3D-Modell legen kann. Ähnlich einer Schnittdarstellung in der 3D-Konstruktion dient die Schnittebene auch in der VR dazu, die Sicht auf das Innenleben der Komponenten freizumachen und damit dem Anwender einen optimalen Einblick zu verschaffen.

Umfangreiche Planungsdaten in der Virtual Reality

Damit auch umfangreiche und sehr große Modelle in der Virtual Reality optimal genutzt werden können, bietet CAD Schroer zum VR-Viewer passende Import-Schnittstellen an. Diese ermöglichen beispielsweise den Import und optional auch eine Komprimierung von 3D-Modellen. Damit können selbst sehr umfangreiche STEP-Dateien komplett automatisiert konvertiert und somit performant in der virtuellen Realität (VR) genutzt werden. Damit muss der Benutzer nicht mehr jedes Modell einzeln und zeitaufwendig konvertieren, sondern bekommt eine Lösung an die Hand, mit der alle Schritte gleichzeitig und komplett automatisiert abgearbeitet werden.

VR-Viewer testen und sich selbst überzeugen

Aktuell bietet CAD Schroer die Möglichkeit den VR-Viewer i4 VIRTUAL REVIEW kostenlos zu testen. Voraussetzungen für den Test sind eine VR-Brille, wie die HTC Vive® oder eine Microsoft® Mixed Reality Brille und ein VR-kompatibler PC. Interessierte besuchen die Website von CAD Schroer und beantragen die kostenlose Testversion von i4 VIRTUAL REVIEW. Denn die neue Version 2.0 des VR-Viewers i4 VIRTUAL REVIEW sorgt für einen enormen Sprung der neuen Technologien in den industriellen Anwendungsgebieten.

Zur Testversion des VR-Viewers >>

Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Engineering-Lösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in 39 Ländern vertrauen auf MEDUSA®, MPDS™, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produkt- und Dienstleistungsportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen für die erweiterte (AR) und virtuelle (VR) Realität. Dabei erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden immersive Augmented und Virtual Reality (AR & VR) Lösungen basierend auf vorhandenen 3D CAD-Daten. Das Ergebnis sind immersive AR- und VR-Apps, mit denen sich die Produkte in einer beeindruckenden Weise präsentieren lassen. CAD Schroer Apps werden auch für Workshops und Teambesprechungen während der Planung eingesetzt, um die Planungsdaten in virtuellen Besprechungsräumen im Detail zu betrachten. Die Wartung nutzt AR/VR-Apps, die den Service erleichtern und damit die Produktivität steigern.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

