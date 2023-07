Ein Plus von 33,2 Prozent: Grandioses erstes Halbjahr für Investui

Wie sehr sich innovative Konzepte an der Börse lohnen können, beweist der Finanzdienstleister Investui mit dem Ergebnis seines Musterdepots für das erste Halbjahr 2023. Mit einem satten Plus von 33,2 Prozent haben die Kunden von Investui eine Nettorendite erzielt, die deutlich über den Ergebnissen der beliebten Robo-Advisorn liegt, die bestenfalls eine Rendite von 6,1 Prozent erreicht haben.

Mit einer Nettorendite von beeindruckenden +33,2 Prozent ging für die Kunden von Investui ein überaus erfolgreiches erstes Halbjahr zu Ende. Mit diesem Ergebnis kann sich der innovative Investmentdienst deutlich vor den sogenannten Robo-Advisorn platzieren, die im gleichen Zeitraum bestenfalls ein Plus von 6,1 Prozent erwirtschaftet haben. Doch nicht nur die Konkurrenz konnte Investui damit schlagen, sondern auch den Markt, denn sowohl der Nasdaq als auch der S&P blieben mit +31,5, bzw.+12,9 Prozent hinter dem Ergebnis von Investui zurück. Das Musterdepot liegt damit bei einer stolzen Nettorendite von 45,7 Prozent seit dem Start des Service im Jahr 2020 – trotz einiger Rücksetzer im vergangenen Jahr.

„Die Grafik spricht für sich und belegt den Erfolg von Investui. Durch die Kombination unterschiedlicher, auf Markteffekten basierender Strategien konnten wir für unsere Kunden deutlich mehr herausholen als herkömmliche Investmentdienste, wie etwa Robo-Advisor“, freut sich Iris Heinen, Projektmanagerin von Investui, über das fantastische Ergebnis. „Das beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere Strategien in der Regel in unterschiedlichen Marktphasen ihr Potential zeigen.“

Wer sich selbst ein Bild von der Qualität und den Chancen eines Depots bei Investui machen möchte, hat dazu beim Webinar „Besseres Investieren mit Markteffekten“ die Gelegenheit. Dieses findet regelmäßig statt und erläutert das Gesamtkonzept von Investui. Die nächsten Termine sowie die Möglichkeit, sich anzumelden stehen unter https://attendee.gotowebinar.com/rt/3244044592628705036 bereit. Am Freitag, 21. Juli 2023, findet außerdem das Webinar „“Handeln nach Plan“ mit Dr. Raimund Schriek präsentiert vom Friday Traders Club statt. Auch hier geht es um die von Investui genutzten Markteffekte, denn die Teilnehmer lernen, wie sie Markteffekte erfolgreich handeln und sämtliche psychologischen Fallstricke umgehen. Die Anmeldung ist hier möglich: https://www.whselfinvest.com/de-lu/cfd/event-10177/handeln-nach-plan-mit-dr-raimund-schriek-praesentiert-vom-friday-traders-club Um das korrekte Timing dreht sich hingegen alles beim Webinar „Wie richtige ZeitPUNKTE einen profitablen ZeitRAUM erzielen“, das am Sonntag, 30. Juli 2023 stattfindet. Zur Anmeldung geht es hier: https://register.gotowebinar.com/rt/3854716668955125003

Konstant auf dem Laufenden bleiben interessierte Anleger auch über den Instagram-Kanal von Investui: https://instagram.com/investui.de?igshid=YmMyMTA2M2Y= Hier finden sich interessante Fakten und interessante Informationen zu aktuellen Entwicklungen an den Aktienmärkten und zu Investui. Weitere Informationen stehen darüber hinaus auf der Webseite von Investui unter https://www.investui.de/ und auf YouTube unter https://www.youtube.com/@Investui zur Verfügung.

Über Investui

Investui ist ein Service für Anleger, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, aber nur begrenzte Zeit investieren können. Ob Gold, Währungen oder Börsenindizes – die Strategien, die bei Investui zum Einsatz kommen, nutzen Markteffekte wie den Turnaround-Tuesday-Effekt, um für die Nutzer das Optimum aus ihrem Investment herauszuholen. Markteffekte sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. So steigt der Preis für Gas beispielsweise, wenn der Winter bevorsteht. Der Goldpreis ist ein anderes Beispiel. Er steigt normalerweise am Freitag, weil Gold von Institutionen als „Versicherung“ gegen unerwartete Ereignisse am Wochenende gekauft wird.

Die Funktionsweise von Investui ist für die Nutzer insbesondere über das verwaltete Konto denkbar einfach. In diesem Rahmen werden die Strategien fortlaufend automatisiert für die Kunden umgesetzt. Somit profitieren Kunden kontinuierlich von verheißungsvollen Zeitpunkten durch kurzfristige Transaktionen, die als Diversifikation zu klassischen Buy&Hold-Strategien eingesetzt werden. Für die Investoren, die das Ruder nicht ganz aus der Hand gegeben wollen, bleibt die einfache Umsetzung über ein selbstverwaltetes Konto.

Investui (Ihre Investments) ist eine Marke und ein Service des preisgekrönten Brokers WH SelfInvest. WH SelfInvest ist bekannt für seinen ausgezeichneten Service und betreut seit 1998 private Investoren. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland.

