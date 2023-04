Ein gutes Gefühl: Hier ist der Geschirrspüler auf Hygiene programmiert

Keine Chance für Bakterien

Leidenschaftliches Kochen sorgt immer auch für eine Menge verschmutztes Geschirr. Gut, wenn man einen hilfreichen „Mitbewohner“ hat, der den Abwasch erledigt und auf Sauberkeit und Hygiene achtet. Wie die flüsterleisen Geschirrspüler von ORANIER, die mit zahlreichen Extras und höchstem Bedienkomfort punkten. Ein glänzendes Beispiel ist das Top-Modell GAVI 7592.

Keine Chance für Bakterien

Für hygienische Sauberkeit sorgt bacteriaSTOP. Ein speziell beschichteter Filter, der bis zu 99,9 Prozent aller Bakterien zuverlässig beseitigt und ganz nebenbei unangenehmen Gerüchen vorbeugt. Das Geschirr wird mehr als sauber: Es wird hygienisch rein. Der Filter entfernt auch Proteinreste und damit Allergene und ist somit besonders für Allergiker geeignet.

Baby-Fläschchen schonend sauber

Mit neun Spülprogrammen, deren elektronische Bedienung über Softtasten und ein LED-Display erfolgt, bleiben keine Wünsche offen. Wie zum Beispiel Gastro50, einem an die Gastronomie angelehnten Spülprogramm, das in nur 50 Minuten normal verschmutztes Geschirr säubert und trocknet. Für ein Höchstmaß an Sauberkeit sorgt das Programm HygienePRO, das bei 70°C Baby-Fläschchen schonend reinigt.

Alles im Blick

Um den Ablauf des Spülvorganges zu überblicken, kommt eine durchdachte Beleuchtung ins Spiel: floorLIGHT, ein auf den Fußboden gerichteter Leuchtpunkt zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist. Der Punkt geht aus, sobald das Spülprogramm beendet und die Trocknungsphase abgeschlossen ist. Die Innenbeleuchtung mit vier LED-Spots wiederum sorgt für angenehme Helligkeit – und holt quasi das Tageslicht in den Innenraum aus Edelstahl.

Endlich Ruhe

Dass der vollintegrierte Geschirrspüler mit 42 dB(A) extrem leise ist, rundet die Liste der positiven Eigenschaften ab. Und dank des fast geräuschlosen Nachtmodus, kann die Maschine auch zu später Stunde eingeschaltet werden.

Weitere Informationen unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

Kontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349



http://www.oranier.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.