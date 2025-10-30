Ein E-Book sorgt für Unterhaltung und ist praktisch für unterwegs

Ob im Bus, Zug oder Flugzeug, im Urlaub oder in der Freizeit – E-Books passen in jede Tasche. Sie bieten gute Unterhaltung und lassen sich problemlos transportieren.

Lebt wohl, Familienmonster

Seit frühester Kindheit musste ich in meiner Familie gegen reale Monster kämpfen. In diesem Buch beschreibe ich, welche Auswirkungen der jahrelange Kampf auf mein bisheriges Leben hatte und wie ich es geschafft habe, mich von den Dämonen meiner Vergangenheit erfolgreich zu befreien.

Lesermeinung: Heidi Dahlsen schreibt nicht einfach nur Bücher, sondern füllt diese mit Lebensgeschichten. Für sie ist das Schreiben eine Form des Verarbeitens ihrer Erlebnisse. Sie möchte aufwecken und wachrütteln, die Menschen sensibilisieren und mit Vorurteilen gegenüber psychischen Erkrankungen aufräumen. Sie wünscht sich, dass von diesen Krankheiten betroffene Menschen von der Gesellschaft toleriert, akzeptiert und vor allem in die Gesellschaft integriert werden. Bei allen in ihre Bücher gepackten Emotionen, Informationen und Abrechnungen gelingt es ihr noch, den Leser zu unterhalten.

ASIN: ‎B00NDP8EZW

Willkommen im Luhg Holiday: eine abenteuerliche Reise in ein gruseliges Hotel

Als Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.

ASIN:‎ B00SVGYD12

Gedankenkarussell – Eine literarische Reise

Die Autorin nimmt Sie in „Gedankenkarussell – Eine literarische Reise“ mit auf ein interessantes Lesevergnügen.

Erleben Sie Texte zum Nachdenken. Vielleicht finden Sie sich sogar in der einen oder anderen Geschichte sowie Situation wieder.

Erleben Sie Texte, die Mut machen wollen. Erzählungen, die zeigen: Man kann alles schaffen, wenn man es nur will und fest genug daran glaubt.

Und es gibt für diejenigen Geschichten, die das Kind in sich nie vergessen haben und im Herzen jung geblieben sind. Die sich gerne in fremde, märchenhafte und fantasievolle Welten entführen lassen, um damit für einen kurzen Moment dem Alltag entfliehen zu können.

ASIN:‎ B0BZPYZZ4C

Reinigungsaufgaben

Die Meere sind längst zu Klärgruben verkommen. In Müllklärwerken werden Gefangene gezwungen, unter unmenschlichen Bedingungen die Ozeane zu reinigen. Erst als sie die lebensbedrohlichen Folgen dieser Reinigungsarbeiten erkennen, wehren sie sich und kämpfen ums nackte Überleben.

Gegen den Widerstand der Erwachsenen setzen sich das weiße Mädchen Jessica und die Farbige Amal dafür ein, Afrika wieder bewohnbar zu machen. Sie wollen nicht länger die moderne Sklaverei in Europa dulden.

Helen entdeckt gefährliche Viren, die so virulent sind, dass sie sich im gesamten Weltraum ausbreiten und alles Leben vernichten würden. Verzweifelt versucht sie, das Schlimmste zu verhindern.

Cathy lebt in einem Turmbau, wie sie überall in der Nordsee entstanden sind, nachdem große Teile Europas vom Meer verschlungen wurden. Die Menschen wohnen dicht gedrängt, Nahrungsmittel sind knapp und müssen mühsam gewonnen werden. Oft bedrohen schwere Hurrikans die Bewohner der Siedlung, unter denen sich auch viele afrikanische und asiatische Flüchtlinge befinden. Hinzu kommen die Altlasten des 20. Jahrhunderts: Giftige Schadstoffe, gefährliche Munitionsreste und atomarer Müll verseuchen die Meere.

Diese und sechs weitere spannende Geschichten handeln von Zukunftsvisionen, die hoffentlich nie eintreten werden.

ASIN: B082HZPQCY

Die Magie des Geisterwolfs

Er wurde in einer Vollmondnacht geboren und er war hässlich. Seinen kleinen Körper krönte ein viel zu großer Kopf. Er hatte übergroße Hände und Füße und ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben konnte. Die Spitze seiner Nase schien den Hang zu ver-spüren nachzusehen, ob im viel zu breiten Mund etwas drin sei.

So erfährt er die Ablehnung der Gesellschaft. Er erhält die Chance, ein anderes Leben zu führen, als Wolf. Erfolgreich führt er ein Rudel und wird zum Mittler zwischen Mensch und Tier.

ASIN: B0CW1KLHXZ

DU. MUSST. STERBEN.

Ein bestialischer Mord an einer Frau wirft Rätsel auf. Die infrage kommenden Personen, bei denen die Tote gearbeitet hatte, weisen ein Alibi vor. Einzelnen Verdächtigen kann nichts nachgewiesen werden.

Als einige Tage später erneut eine Frau auf die gleiche Weise getötet wird, die eine Kollegin der ersten Toten war, ist Hauptkommissar Lauenberg mit seinem Team in höchster Alarmbereitschaft.

Erst als eine weitere Frau verschwindet, können sie eine verdächtige Person ins Visier nehmen. Aber immer wieder verliert sich die Spur.

ASIN: B0C6RB9312

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/