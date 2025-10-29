“What Matters! Polarity Of Pleasure“ Ausstellung von Diana Korn

Glanz, Glamour & gesellschaftliche Reflexion: Neo Pop Art zwischen Verführung und Kritik München 05. bis 15. November 2025

Mit ihrer zeitgenössischen Neo Pop Art katapultierte sich die Münchner Künstlerin Diana Korn von ersten Galeriepräsentationen in nur 1 ½ Jahren direkt ins internationale Rampenlicht. Mit neun Werken auf der Art Miami 2024 gelang ihr ein genialer Karrierestart, der auf dem Kunstmarkt als nahezu beispiellos gilt. Denn ihre ikonischen „Art Pills“, Symbole zwischen Heilsversprechen und Konsumkritik, avancierten zum Messetalk.

Es folgten: Art Palm Beach, Scottsdale Ferrari Art Week, New York City – und exklusive Sommer-Events mit Kunstfans und Kunstsammlern wie u.a. Mitgliedern des Hauses Bourbon-Sizilien, James Goldstein oder Franck Muller. Korn bewegt sich mitten in jenen Kreisen, in denen Kunst, Glamour, Celebrity-Lifestyle und gesellschaftlicher Diskurs mitsamt seiner explosiven Widersprüchlichkeit ineinandergreifen. Ein Sujet, dem die Künstlerin durch perfekt verarbeitete Materialien und überdimensionierten Alltagsgegenstand des postmodernen Hedonismus einen glänzenden Spiegel vorhält – oft mit einem intelligenten Augenzwinkern und einem ausgeprägten Feingefühl für ihre Motive.

Heute hängt sie in internationalen Galerien und Blue-Chip-Galerien wie De Bellefeuille (Kanada), Bel-Air Gallery (Europa) und Contessa Gallery (USA) – und damit Seite an Seite mit Warhol, Basquiat oder Dalí. Ein solcher Aufstieg in dieser Geschwindigkeit ist ein seltenes Phänomen der jüngeren Kunstgeschichte.

Die Galerien All You Can Art und Galerie Baumgartl zeigen mit der Ausstellung „What Matters! Polarity Of Pleasure“ die erste umfassende Soloausstellung von Diana Korn in München. Die Künstlerin zeigt eine Auswahl ihrer wichtigsten Werkserien wie z.B. ihre „Art Pills“, darunter die spektakuläre Adrenalin Pille (Porsche), Jet Set Pille oder auch das letzte Werk der heiß begehrten Pop Art Pille. Zu den neuen Werken der Pillen Serie zählen die Pop Culture Pill, die die Pop Art Künstler der 80iger Jahre beleuchtet und hinterfragt und die Super Hero Pill, nicht nur für Superhelden. Das spektakulärste Werk der Ausstellung ist die Klimt Pille mit Blattgold.

In Ihrer Spiegel Werkereihe verwandelt Diana Korn glänzende Oberflächen mit kurz Textblöcken in scharfsinnige Gesellschaftskritik – mit einem Augenzwinkern und unverkennbarem Glamour hinterfragt sie Perfektion und Selbstbild. Das Ikonischstes Werk der gefragten Stripes Spiegelreihe ist I licked it so it’s mine. In der Austellung wird das letzte Werk der Serie, das 1. Artist Proof Werk als Highlight angeboten.

Ihre reflektierenden Spiegelwerke bestechen durch die Materialien gepaart mit der Essenz von Licht und Schatten. Durch die Manipulation von Winkeln und Perspektiven schöpft sie aus den Tiefen des Spiegels eine neue Realität. Sie bricht und zertrümmert Motive, um ihre ursprüngliche Perfektion ins Unperfekte zu überführen.

In all diesen Arbeiten steht das Spannungsfeld von Glückserfüllung und Gefahr, von Konsum und Selbstbezogenheit im Zentrum. Korn verbindet die schillernde Oberflächenästhetik der Pop Art mit der Ironie der

Young British Artists – und formuliert daraus eine ganz eigene Sprache: klug, provokativ und zugleich von unverkennbarem Glamour. Bei den Werken setzt sie immer auf hochwertigste Materialien, die stets aufwendig mit traditionellen Verfahren verarbeitet werden.

„Durch meine Arbeiten möchte ich zur Reflexion und zum Nachdenken anregen und unser Konsumverhalten hinterfragen“, so Korn. Ihre Kunst ist folglich kein bloßes Spiel mit Farben oder Formen, sondern eine Einladung, über Konsum, Freiheit und Verantwortung neu nachzudenken.

ÜBER DIE KÜNSTLERIN DIANA KORN

Diana Korn, geboren 1981, ist eine international vertretene Neo Pop-Künstlerin. Ihre Arbeiten erforschen die Widersprüche unserer Konsumgesellschaft und übersetzen diese in eine skulpturale Bildsprache voller Ironie und Tiefgang. Spiegel und Objekte nutzt sie, um Fragen von Schönheit, Perfektion und Selbstdarstellung zu untersuchen, während ihre ikonischen „Art Pills“ gleichermaßen Verführung wie Warnung verkörpern. Seit 2024 zeigt sie ihre Werke weltweit in renommierten Galerien und auf bedeutenden Messen. Sie lebt und arbeitet in München.

“What Matters! Polarity Of Pleasure” – Soloshow Diana Korn

All You Can Art Gallery in Kooperation mit der Galerie Baumgartl

Ort: Hartmannstraße 8, 80333 München

Ausstellungsdauer: 05. bis 15. November 2025

Öffnungszeiten: nach Anmeldung unter hi@allyoucanart.de

Mehr Infos: www.dianakorn.com

Instagram: @diana.korn_art