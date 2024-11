Ein Buch als Nikolausgeschenk

Auch Erwachsene freuen sich über eine kleine Aufmerksamkeit zu Nikolaus. Deshalb hier einige Tipps.

Sinfonie der Herzen (Alles wird gut … 5)

Wohl dem, der wahre Freunde hat, die immer zu ihm stehen und für ihn da sind.

Christine, Oliver, Lydia und Jutta haben erst beim zweiten Anlauf ihr Glück gefunden und auch nur, weil sich ihre langjährige Freundschaft bewährt hat.

Die negativen Einflüsse, denen sie jahrelang ausgesetzt waren, konnten sie unterdessen gemeinsam überwinden.

Die Hoffnung auf Zufriedenheit sowie ein glückliches Familienleben gaben sie nie auf, standen sich mit Rat und Tat zur Seite und haben nun ihre Ziele erreicht.

Nach dem Chaos der Vergangenheit hat das Schicksal eine ganz besondere Melodie für sie komponiert ~

die Sinfonie der Herzen

ISBN-13:‎ 978-1983268243

Der Schrei der Elster

Man schreibt das Jahr 1632, und die Pest wütet in Europa. Während die Menschen in den Ballungszentren der großen Städte dahinsiechen, suchen Regierung, Kirche und Gesellschaft nach Schuldigen. Jeder, der sich von der Masse unterscheidet, gerät schnell in Verdacht und somit in Gefahr, auf dem Scheiterhaufen zu landen. Sogenannte Hexenprozesse zwingen unschuldige Menschen unter unerträglicher Folter, falsche Geständnisse abzulegen. Betroffen sind in erster Linie jene Frauen, deren einziges Vergehen darin besteht, sich mit Kräutern und Heilsalben auszukennen oder die Zukunft vorhersehen zu können. Es ist das Zeitalter der Inquisition, die über Jahrhunderte hinweg ihre blutigen Opfer fordern soll.

Die Heilerin Brunhilde gerät in den Verdacht der Hexerei und muss mit ihrer Tochter Maria aus der Stadt fliehen. Beim fahrenden Volk finden sie Unterschlupf, doch schon bald sollen sich Marias Albträume auf grauenhafte Weise erfüllen.

ISBN-13: 978-3753416397

Gedankenkarussell – Eine literarische Reise

Die Autorin nimmt Sie in „Gedankenkarussell – Eine literarische Reise“ mit auf ein interessantes Lesevergnügen.

Erleben Sie Texte zum Nachdenken. Vielleicht finden Sie sich sogar in der einen oder anderen Geschichte sowie Situation wieder.

Erleben Sie Texte, die Mut machen wollen. Erzählungen, die zeigen: Man kann alles schaffen, wenn man es nur will und fest genug daran glaubt.

Und es gibt für diejenigen Geschichten, die das Kind in sich nie vergessen haben und im Herzen jung geblieben sind. Die sich gerne in fremde, märchenhafte und fantasievolle Welten entführen lassen, um damit für einen kurzen Moment dem Alltag entfliehen zu können.

ISBN-13: 978-3739245539

Ryanas Weg

In einer Gewitternacht werden König Magrow, Herrscher des Sternenreichs, Zwillinge geboren. Trotz der Prophezeiung der Seherin, dass seine Tochter Ryana einst mit einem Reiterfürsten ein mächtiges Herrschergeschlecht begründen würde, lehnt Magrow das Mädchen ab. Er sorgt sich, dass sie ihrem schwächeren Bruder, dem ersehnten Thronerben, die Nahrung wegnimmt und ihn zu gefährlichen Unternehmungen anstiftet. So wird Ryana von ihrer Mutter und ihrer Großtante in weiblichen Tätigkeiten unterwiesen, während ihr Bruder Sigun zum Herrscher ausgebildet wird. Doch dann dringen gefährliche Feinde ins Nachbarland ein. Die hellsichtige Königstochter bleibt allein in der Burg zurück, nur von einigen Ältesten umgeben. Sie ahnt das Verhängnis, das in diesem grausamen Krieg auf ihre Familie zukommt.

Ein Fantasyroman, der ohne Drachen, Geister und andere Fabelwesen auskommt.

ISBN-13: 978-3734723346

Betthupferl

Betthupferl werden kleine Süßigkeiten genannt, welche vor dem Zubettgehen gegessen werden. Im übertragenen Sinn wird der Ausdruck „Betthupferl“ auch für Gutenachtgeschichten benutzt.

So lautet also das Motto … besser Einschlafen mit einem Betthupferl.

Dieses Taschenbuch wurde von den namhaften Autorinnen Helga Rikken, Bettina Wiedig und Renate Becker in Zusammenarbeit von Mitautorinnen für Junge und Junggebliebene geschrieben, die täglich mit einem Lächeln einschlafen möchten.

Für jeden Tag des Monats findet der interessierte Leser in „Betthupferl“ eine Kurzgeschichte zum Vorlesen für Kinder oder, um sich selbst das Zubettgehen zu versüßen.

ISBN-13: 978-3839144084

Jagd nach dem Mörder

Mord im Hexenturm

Ein makabrer Leichenfund im Hexenturm wirft Rätsel auf.

Lautlose Verbrechen

Eine ältere Dame wird in ihrem Haus in Biebrich von ihrer Betreuerin tot aufgefunden. Es geschieht ein weiterer Mord.

Blutende Wunden

Drei Frauen verschwinden, Lösegeldforderungen werden keine gestellt.

Gnadenloser Plan

Ein Filialleiter einer Großbank in Wiesbaden wird am nächsten Morgen vor seiner Garage tot im Schnee gefunden.

ISBN-13: 978-3755758723

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/