Das ist wahrlich eine bunte Mischung für den Nikolausstiefel

Die folgenden Buchtipps machen den Nikolausstiefel bunt. Mit Sicherheit werden sich auch Ihre Kinder oder Enkel über diese Bücher freuen.

Mit Nepomuck auf Weltreise

Wie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!

ISBN-13: 978-3755717102

Geheimnis im Moor

Die Geschwister Lynn und Marius machen wie jedes Jahr mit ihren Eltern Urlaub am Steinhuder Meer. Dort treffen sie auch ihre Freunde Emma und Felix. Gemeinsam radeln die vier Kinder am See entlang, gehen schwimmen oder machen Picknick im Moor. Eines Tages kommen sie einer jugendlichen Diebesbande auf die Schliche. Als sie selbst bestohlen werden, nehmen sie die Verfolgung auf und geraten in große Gefahr.

Geheimnis im Moor ist eine spannende Abenteuergeschichte für Mädchen und Jungen von 7 bis 10 Jahren.

ISBN-13: 978-3735791993

Nepomucks und Finns Backstube

Willkommen in Nepomucks und Finns Backstube.

Liebt Ihr Kekse und Plätzchen genauso wie Nepomuck und Finn? Und könnt Ihr nicht genug davon bekommen, wenn durch das Haus oder die Wohnung der herrliche Geruch von frischem Gebäck zieht? Mmmh da läuft einem doch gleich das Wasser im Mund zusammen.

Wenn das bei Euch auch so ist, ist dieses Buch genau das richtige. Hier findet Ihr Rezepte für die ganze Familie, für Geburtstage, Feiern oder einfach nur, um Euch selbst zu verwöhnen. Naschereien schmecken schließlich immer.

Nepomuck und Finn wünschen viel Spaß beim Nachbacken und Guten Appetit!

ISBN-13: 9783754373583

Kochspaß mit Mäuserich Finn

Wer Mäuserich Finn kennt, weiß, dass er kein Kostverächter ist. Und wenn er in die Küche bittet, dann wird es auf jeden Fall lecker.

Deshalb hat Finn in diesem Buch so manche Leckerei zusammengestellt. Immerhin ist er viel herumgekommen und dabei schnappt man natürlich so einiges auf. Hier ist für jeden was dabei!

Die Rezepte sind gut beschrieben, leicht nachzukochen und haben es verdient, zubereitet zu werden. Denn selber kochen macht Spaß und ist gar nicht so schwer.

Also liebe Kinder, nichts wie ran an den Herd und schwingt zusammen mit den Eltern, der Oma, dem Opa, Tante, Onkel oder größeren Geschwistern den Kochlöffel. Gemeinsam macht es einen Riesenspaß!

Viele Köche verderben den Brei, sagt zwar der Volksmund. Doch manchmal schmeckt es umso besser, wenn mehrere Löffel im Kochtopf rühren. Und wer weiß, vielleicht entdeckt Ihr dabei die Lust am Kochen.

Und natürlich warten auch noch ein paar Überraschungen auf Euch.

Finn wünscht viel Spaß beim Ausprobieren der Rezepte und guten Appetit!

ISBN-13: 978-3756855285

Die Kinderdetektive: Das Rätsel der entführten Hunde

Die Kinder Mara, Sebastian und Noah sehen von ihrem Baumhaus aus, wie bei der Nachbarin Frau Grimme ein ganz in Schwarz gekleideter Mann einzieht. Als sie hören, dass eine schwarz gekleidete Person die ortsansässige Bank überfallen hat, verdächtigen sie den Fremden. Sie beschatten ihn. Es stellt sich heraus, dass er unschuldig ist. Als dann in der Nachbarschaft Hunde entführt werden, von deren Besitzern Geld erpresst wird und Verdachtsmomente gegen den Mann auftauchen, nehmen sie ihn erneut unter Beobachtung. Können die Kinder das Rätsel um die entführten Hunde lösen?

ISBN-13: 978-3759729606

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/