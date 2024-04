Effiziente Beleuchtungstechnologie: Einsparungen von bis zu 50 % gegenüber 2 LED Einzelstrahler

Stromschienenstrahler bietet eine Energieeinsparung von bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichen LED Einzelstrahlern.

Berchtesgaden: 08.04.2024

Die LED Explorer GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich der Beleuchtungslösungen, hat mit dem Chamäleon Stromschienenstrahler einen neuen Meilenstein in der Beleuchtungstechnik gesetzt.

Dieser innovative LED- Stromschienenstrahler bietet eine Energieeinsparung von bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichen LED Einzelstrahlern.

Der Chamäleon Stromschienenstrahler vereint Flexibilität und Nachhaltigkeit und setzt damit neue Maßstäbe in der Beleuchtungsindustrie.

Entwickelt für den Einsatz in Retail-Textil, Automobilausstellungen und Museen, überzeugt er durch seine einzigartige Flexibilität und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Der Stromschienenstrahler Chamäleon von LED Explorer bringt eine neue Dimension flexiblen Lichts in die Architektur.

Seine Beweglichkeit ist seine herausragende Eigenschaft, die sowohl bei der Positionierung entlang der Stromschiene und bei der Ausrichtung eine Rolle spielt. Der Chamäleon Strahler für Stromschienen ist äußerst vielseitig einsetzbar. Beispielsweise eignet er sich perfekt zur Akzentuierung in Ausstellungsräumen und erhöht als Wandfluter die gleichmäßige Beleuchtung vertikaler Flächen, was in Büros den Sehkomfort steigert.

Stromschienenstrahler wie der Chamäleon tragen entscheidend zu einer anwendungsbezogenen, effektiven und nachhaltigen Beleuchtung bei, indem das Licht gezielt dorthin geleitet wird, wo es benötigt und wahrgenommen wird.

Die Idee des Chamäleon Stromschienenstrahler liegt darin, zwei herkömmliche Einzelstrahler zu einem äußerst flexiblen Doppelstrahler zu kombinieren, der die Erwartungen in Bezug auf Funktion und Leistung übertrifft und eine erhebliche Energie- Kostenersparnis bietet.

Durch innovative Produktverbesserungen und effiziente Materialnutzung hat die LED Explorer GmbH eine Ressourceneinsparung von über 55 % im Vergleich zur Herstellung von zwei separaten Einzelstrahlern erzielen.

Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Der Chamäleon Stromschienenstrahler zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Flexibilität aus, die es ermöglicht, gezielt bestimmte Flächen zu beleuchten und herkömmliche Einschränkungen zu überwinden.

Mit seiner schwenkbaren und neigbaren Achse bietet er vielfältige Möglichkeiten der lichttechnischen Ausleuchtung und passt sich individuellen Bedürfnissen perfekt an.

Die einfache Installation entlang der Schiene ermöglicht eine optimale Anpassung an die jeweiligen Anforderungen und gewährleistet eine kompakte Bauform,

geringes Gewicht und einen äußerst niedrigen Energieverbrauch bei gleichzeitig hoher Leistung.

Die LED Explorer GmbH ist davon überzeugt, dass eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Produktion in Deutschland sinnvoller ist als der Import von Leuchten und Bauteilen aus Asien. Der Chamäleon Stromschienenstrahler setzt somit neue Standards in Bezug auf Ressourcen- Effizienz und Flexibilität und ist eine Bereicherung für jeden Raum, der eine hochwertige Beleuchtung benötigt.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Lebensmittelgeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

