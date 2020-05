Effektive UVC-LED-Lösungen zur Eindämmung von Krankheitserregern bei euroLighting

Für den Einsatz in medizinischen und biotechnischen Applikationen

Nagold, Mai 2020 – Kurzwelliges UVC-Licht besitzt nachgewiesen die Eigenschaft, Bakterien, Viren und weitere Krankheitserreger zu 99,9 Prozent abzutöten. euroLighting bietet neue Produktlösungen in Form von UVC-LEDs, deren Wirkung gezielt dafür eingesetzt werden kann, Luft, Wasser und Oberflächen effektiv zu sterilisieren und das Risiko einer Infektion stark zu reduzieren.

Ausgehend von der aktuellen Virus-Pandemie und im Hinblick auf Aussagen von Experten, dass solche Situationen in Zukunft häufiger auftreten könnten, werden dringend Lösungen gesucht, um die Ausbreitung von Krankheitserregern möglichst schnell und wirkungsvoll einzudämmen.

Spezifikationen der UVC3535-Serie:

Die neue UVC-LED-Serie UVC3535 von Smart Eco Lighting ist in drei unterschiedlichen Leistungsstufen und Wellenlängen bei euroLighting erhältlich. Je nach Anforderung stehen die patentierten UVC-LEDs mit einem Strahlungsfluss von 4mW (bei 0,12W Leistung), 10mW (bei 0,63W Leistung) oder als besonders leistungsstarke Variante mit 45mW (bei 1,57W Leistung) zur Wahl. Die Serie ist in den Spitzenwellenlängen 255, 265 und 280nm verfügbar.

Eine spezielle patentierte LED-Verpackungstechnologie, bei der das Quarzglas der UV-LED auf das Mettallsubstrat (anorganisch) aufgeschweißt statt (organisch) verklebt wird, ermöglicht eine deutliche Steigerung der Lebensdauer der LED. Diese anorganische Methode der Herstellung verhindert, dass der Kleber durch das UV-Licht beschädigt, der Chip nach kurzer Zeit aufgrund von eindringendem Sauerstoff oxidiert und die Lebensdauer auf weniger als 200 Stunden reduziert wird. Der große Vorteil: Auch nach einer Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden bleibt der Lichtstrom noch mit über 70% des ursprünglichen Wertes erhalten.

Mit der kompakten Bauweise von 3,5 x 3,5 x 1,5mm und einem Abstrahlwinkel von 120° lassen sich die UVC-LEDs in kompakten bis großen Systemen flexibel einsetzen.

UVC-LEDs stellen eine Quecksilber-freie und somit umweltfreundliche Alternative zu den konventionellen UV-Lampen dar. Trotz häufigen An-/Aus-Zyklen entsteht keine Verkürzung der Lebensdauer. Die bisher eingesetzten UV-Niederdrucklampen hingegen besitzen den Nachteil, dass sie giftiges Quecksilber enthalten, in der Bauform eingeschränkt sind und eine Aufwärmzeit von 20 bis 30 Minuten vor dem effektiven Einsatz benötigen.

Medizinische Einsatzbereiche und individuelle Lösungen:

Auf Basis der neuen UVC-LEDs hat Smart Eco Lighting bereits ein Komplettsystem zur Luftentkeimung und Wasserdesinfektion entwickelt und zum Patent angemeldet. Mithilfe der professionellen Unterstützung seiner Entwickler kann der Hersteller kundenspezifische Lösungen vom Modul bis zum kompletten LED-System mit der benötigten UV-Dosis liefern.

Neben den Anwendungen für die Wasseraufbereitung, Luftentkeimung, Oberflächen-Desinfektion und Sterilisation lassen sich die UVC-LEDs auch für Inspektionen und Messungen, für DNA-Analysen in der Bio-Technologie oder in ähnlichen Applikationsbereichen einsetzen.

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Die LED-Module in treiberloser AC-Technik eignen sich zum Einbau in Lampen jeglicher Art und benötigen keine konventionelle Stromversorgung mehr. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt. Einschraubmodule als Ersatz für HQL- und NAV-Lampen in Leuchtenköpfen, zylindrische Bauformen sowie T8-LED-Röhren und LED-Flächenleuchten komplettieren das Programm.

