eDemo (6.12.2022 – 15:00 Uhr): Pharmainspektionslösungen aus einer Hand

Giesen, 29. November 2022 – Mettler-Toledo, einer der marktführenden Anbieter von Produktinspektionstechnologie, veranstaltet am 6. Dezember 2022 um 15:00 Uhr eine einstündige eDemo mit Lennard Dubrall, Sales Representative bei Mettler-Toledo Produktinspektion, und Christoph Schneider, Market Manager bei Mettler-Toledo Produktinspektion.

Pharmaproduzenten haben heute die unterschiedlichsten Anforderungen an Inspektionslösungen und suchen die besten und sichersten Lösungen für ihre Produktion.

In dieser eDemo erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Lösungsansätze der einzelnen Technologien und das Mettler-Toledo Portfolio, um so ihr Unternehmen mit einer zuverlässigen und individuellen Produktinspektion zu unterstützen.

Folgende Lösungen / Technologien werden live vorgestellt:

– Leistungsspektrum der Röntgeninspektion

– Integrationsmöglichkeiten der visuellen Inspektion (Smart Camera)

– Dynamische Gewichtskontrolle, inkl. Mix&Match-Kombilösungen

– Aktuelles zum Thema Serialisierung und Aggregation

– Anbindung von Service- und Softwarelösungen

Die eDemo ist kostenfrei und findet in deutscher Sprache statt.

Anmeldungen unter:

https://www.mt.com/de/de/home/events/live-webinars/product-inspection/edemo-pharma.html

METTLER TOLEDO ist ein weltweiter Hersteller von Präzisionsinstrumenten sowie Serviceanbieter. Das Unternehmen nimmt in zahlreichen Marktsegmenten eine führende Stellung ein. METTLER TOLEDO ist einer der größten Anbieter von Wägesystemen und Analyseinstrumenten für den Einsatz in Labors und der Inline-Messung in anspruchsvollen Produktionsprozessen der Industrie und des Lebensmittelhandels.

Der METTLER TOLEDO Geschäftsbereich Produktinspektion zählt zu den führenden Anbietern im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie. Der Geschäftsbereich umfasst die Marken Safeline Metall- und Röntgeninspektion, Garvens und Hi-Speed Kontrollwaagen sowie CI-Vision und PCE Track & Trace. Die Produktinspektionslösungen steigern die Prozesseffizienz der Produzenten und unterstützen sie bei der Einhaltung von Industriestandards und Regulierungen. METTLER TOLEDO Systeme sorgen für eine nachhaltig höhere Produktqualität und tragen so zum Schutz der Verbraucher sowie des Rufes des Herstellers und seiner Produkte und Marken bei.

Für weiterführende Informationen: www.mt.com/pi-pr

Firmenkontakt

Mettler-Toledo Produktinspektion Deutschland

Rainer Mundt

Kampstrasse 7

31180 Giesen

+49 (0)5121-933-506

rainer.mundt@mt.com

http://www.mt.com/pi

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Bernd Jung

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

09131/812 81 -0

info@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de