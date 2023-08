eco-shield von dbramante1928: Nachhaltigste Taschenmarke der Welt präsent umweltfreundlichen, unzerbrechlichen 9H-Bildschirmschutz

eco-shield fühlt sich an wie Glas, zerbricht aber nicht wie Glas

Ølstykke DK, 1. August 2023. Wer kennt das nicht – trotz aller Sorgfalt, die man auf sein „geliebtes“ Mobiltelefon verwendet, fällt es gelegentlich vom Tisch oder aus der Hand. Das Smartphone bleibt unversehrt, weil man in weiser Voraussicht zumindest eine Displayschutzfolie verwendet hat. Doch die Schutzfolie – meist aus gehärtetem Glas – ist gebrochen, gesplittert und muss ersetzt werden. So ist es nicht verwunderlich, dass wir im Durchschnitt mehrere Schutzfolien pro Jahr verwenden.

Leider kann das für den Bildschirmschutz verwendete gehärtete Glas aufgrund seiner Herstellung nicht recycelt werden. Bei der Neuproduktion werden der Umwelt natürliche Materialien entzogen und große Mengen an Wasser zum Kühlen und Formen verbraucht. Die größte Umweltbelastung bei der Glasherstellung entsteht jedoch durch die beim Schmelzen entstehenden Emissionen in die Atmosphäre.

eco-shield wird aus recyceltem Material (rPET) hergestellt und reduziert die CO2-Emissionen im Vergleich zu gehärtetem Glas um 88 % und kann am Ende des Lebenszyklus eines mobilen Geräts zu 100 % recycelt werden.

Jede Öko-Schutzfolie hat eine 2-Jahres-Garantie auf Lebenszeit und wird ohne Kompromisse bei Schutz und Qualität hergestellt. Diese einfach anzubringende Displayschutzfolie passt perfekt auf jedes Gerät und bietet in Kombination mit einer der recycelten Taschen von dbramante1928 einen nachhaltigen Rundumschutz.

eco-shield ist auch für iPads erhältlich und kostet ab sofort 29,95 €.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dbramante1928.com .

Fotos; Videos und Datenblätter finden Sie hier: https://mailchi.mp/dbramante1928.com/material

Über dbramante1928

Die dänische Marke dbramante1928 ist eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt. Seit 2020 arbeitet es mit dem WWF Dänemark, einem Teil des World Wide Fund for Nature, an einer nachhaltigen Produktion, von Produkten und Verpackungen bis hin zu Vertrieb und Energieverbrauch. Als einzige Case-Marke mit einer WWF-Partnerschaft hat sie sich gemeinsam hohe Ziele gesetzt. dbramante1928 hat sich verpflichtet, diese Ziele zu erreichen: für die Natur und das Klima, angeleitet durch den WWF.

Darüber hinaus ist dbramante1928 Unterzeichner des UN Global Compact und hat sich im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) klimawissenschaftlich fundierte Netto-Null-Emissionsreduktionsziele gesetzt. Aufgrund dieser Aktivitäten wurde die Marke von EcoVadis, einem Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, mit dem Goldstandard ausgezeichnet und gehört damit weltweit zu den besten 2 Prozent.

Als Spezialist für erschwingliche, luxuriöse und kompromisslose Aufbewahrungs- und Kofferlösungen für Mobiltelefone, Laptops und Tablets treibt dbramante1928 sich selbst und seine Mitbewerber immer weiter voran, bis es den Netto-Nullpunkt erreicht hat. Morgen, dbramante1928, wird besser sein als heute.

