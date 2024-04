E-Gitarre Buch kaufen mit Video- & MP3-Download

Wer probiert hat E-Gitarre mit zusammenhanglosen Youtube-Videos zu lernen, wird sich über strukturierte Bücher mit ergänzenden Videos & Audios freuen.

Tausende E-Gitarristen kennen das Problem: Man kauft sich eine E-Gitarre im Glauben bei Youtube schon den richtigen „kostenlosen“ Gitarrenlehrer zu finden. Nur um dann schnell feststellen zu müssen, dass die dargebotenen Videos in keinerlei Zusammenhang zueinander stehen und so strukturiertes Lernen mit raschem Übungsfortschritt kaum möglich ist.

Natürlich kann man sich mittlerweile einiges zusammensuchen und abschauen… aber ist es auch der effizienteste Weg, um gut vorwärts zu kommen? Wohl kaum! Denn dazu braucht es wirklich durchdachte Lehrinhalte mit klar strukturiertem Konzept, bei dem eine Übung auf der anderen aufbaut.

Und Letzteres bieten nun mal nur „echter Gitarrenunterricht“ bei einem Lehrer – was immer die beste Lösung, aber leider recht teuer ist – oder aufwändig hergestellte Lehrmedien wie Bücher oder Videos etc., die man bei diesem Aufwand und der darin steckenden Arbeitszeit und Unkosten nicht verschenken kann. Daher ist „billig“ am Ende oft teuer, denn man verliert meist unnötig viel Zeit, nur um am Ende doch zur professionellen Lösung zu greifen.

Dass audiovisuelle Inhalte wie Video-Tutorials viele Vorteile beim Lernen bieten ist nicht neu. Dass man ein physisches Buch schnell auf einer beliebigen Seite aufschlagen kann und das auch ohne WLAN ebenso. Warum also nicht beide Welten miteinander verbinden?

Dieser Frage ging der Berliner Gitarrist, Musikproduzent und Lehrbuchautor Jörg Sieghart nach. Als „Musikselbstvermarkter“ produziert er nicht nur eigene Musik, sondern entwickelt und vertreibt er auch eigene Lehrmedien (Lehrbücher, Noten- und Tabulatur-Blöcke, eBooks, Playalong-CDs etc.). Und diese werden immer üppiger mit ergänzenden Inhalten zum Download ausgestattet, nicht zuletzt, um das jeweils Beste aus der analogen Welt und der digitalen Welt zu verbinden, zum Vorteil der Lernenden.

Sein erstes Lehrbuch „Electric Guitar“ (ausgestattet mit einer CD) verlegte er beim etablierten Voggenreiter Verlag. Mittlerweile verlegt er seine Bücher selbst im eigens gegründeten Tunesday Records Musikverlag. Sein Buch „E-Gitarre lernen – Rockgitarre für Einsteiger“ zum Beispiel gehört wohl zu den am üppigsten ausgestatteten physischen Lehrbüchern für E-Gitarre. Zumindest ist dem Autor kein anderes Buch bekannt, zudem es soviele ergänzende Video-Tutorials, Hörbeispiele und Playalongs zum Üben und Mitspielen gibt.

Anhand von 90 Rock-Riffs wird man mit diesem Buch wie an einem roten Faden von Übung zu Übung geführt und das vollkommen ohne Notenkenntnisse haben zu müssen. Dabei ist die erste Übung so einfach, dass man SOFORT mit dem Anschlagen der tiefsten leeren Saite loslegen kann. Neben Spieltechnik, Rhythmik und allen wichtigen Grundlagen, wird man so spielerisch mit viel Spielfreude eingeführt in die Welt der Rockgitarre und lernt viel effizienter als bei zusammengewürfelten Lektionen. So macht E-Gitarre lernen richtig Spaß!

Aber auch die anderen Bücher vom Tunesday Musikverlag können sich sehen lassen. Da ist vom Einsteiger-Buch bis zum Sologitarre-Ratgeber für fortgeschrittene E-Gitarristen alles dabei. Ein Blick auf die Homepage lohnt sich allemal. Zudem profitieren Gitarristen von den besonders günstigen Bundle-Sonderangeboten im Tunesday Records Shop!!

