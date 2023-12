E-Books sind auch tolle Weihnachtsgeschenke

E-Books liegen voll im Trend. Vorteile sind, E-Books sind meist kostengünstig, schnell heruntergeladen und passen in jede Tasche. Und man kann E-Books genauso wie ein Printbuch verschenken. Möglichkeiten sind Gutscheine oder eBookCards, die man über sehr viele Anbietern beziehen kann.

In dem Sinne schon einmal besinnliche Weihnachtsfeiertage und gute Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2024.

Buchtipps:

Piku – der zauberhafte Eisbär

Normalerweise leben Eisbären rund um den Nordpol. Nicht so aber Piku, denn der lebt im Schwarzwald, dem höchsten Mittelgebirge im Südwesten Deutschlands. Das mag auch daran liegen, dass Piku kein gewöhnlicher Eisbär ist, denn Piku hat Zauberkräfte. Sein Fell ist lila-blassblau und hat Glitzersterne. Diese Sterne verleihen ihm die Macht, den Tieren im Schwarzwald zu helfen, den bösen Waldgeist zu schnappen, der den Waldfrieden stört…

Altersempfehlung: 4 – 12 Jahre

ASIN: ‎B01AGK3UXW

Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und Erfolg

Glücklich und erfolgreich sein. Wer möchte das nicht? Ein altes Sprichwort sagt: jeder ist seines Glückes Schmied.

Wie aber schmiedet man sein Glück? Es ist gar nicht mal so schwer. Dieser kleine Ratgeber zeigt Ihnen interessante Wege auf, die zu Glück und Erfolg führen.

ASIN: B00P9XA8UU

Vegetarisch für Jedermann

Sie haben Lust auf fleischlose Kost? Dann sind sie bei „Vegetarisch für Jedermann“ genau richtig.

Die vegetarische Küche liegt nach zahlreichen Lebensmittelskandalen voll im Trend, denn immer mehr Menschen möchten sich gesünder ernähren und auf Fleisch, aber nicht auf Genuss verzichten.

In diesem Kochbuch laden schmackhafte und unkomplizierte Rezepte zum Nachkochen ein. Leckere Gerichte für jeden Geschmack, die Abwechslung auf den Teller bringen und kein zu großes Loch in die Haushaltskasse reißen. Auch leidenschaftliche Fleischesser werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.

Guten Appetit!

ASIN:‎ B09BFRZ63J

Vegetarisch für Jedermann 2

„Vegetarisch für Jedermann“ hat bewiesen, wie schmackhaft und abwechslungsreich die vegetarische Küche ist. Es ist ein Genuss, der keine Grenzen kennt.

Deshalb lassen Sie sich auch vom zweiten Teil „Vegetarisch für Jedermann“ inspirieren. Überzeugen Sie sich selbst davon, wie geschmackvoll und vielfältig vegetarische Gerichte sein können. Da ist für jeden etwas dabei.

Viel Freude beim Ausprobieren der Rezepte und guten Appetit!

ASIN: B0CL9RJ9NP

Lebt wohl, Familienmonster

Seit frühester Kindheit musste ich in meiner Familie gegen reale Monster kämpfen. In diesem Buch beschreibe ich, welche Auswirkungen der jahrelange Kampf auf mein bisheriges Leben hatte und wie ich es geschafft habe, mich von den Dämonen meiner Vergangenheit erfolgreich zu befreien.

Lesermeinung: Heidi Dahlsen schreibt nicht einfach nur Bücher, sondern füllt diese mit Lebensgeschichten. Für sie ist das Schreiben eine Form des Verarbeitens ihrer Erlebnisse. Sie möchte aufwecken und wachrütteln, die Menschen sensibilisieren und mit Vorurteilen gegenüber psychischen Erkrankungen aufräumen. Sie wünscht sich, dass von diesen Krankheiten betroffene Menschen von der Gesellschaft toleriert, akzeptiert und vor allem in die Gesellschaft integriert werden. Bei allen in ihre Bücher gepackten Emotionen, Informationen und Abrechnungen gelingt es ihr noch, den Leser zu unterhalten.

ASIN:‎ B00NDP8EZW

Finstere Visionen: Mystery Kurzgeschichten

24 überraschende und erschreckende Geschichten. Albträume werden wahr, die keiner erleben möchte, und Verdammte finden auch im Tod keine Ruhe.

In diesem Buch sind die Kurzgeschichten aus den E-Books „Der schwarze Edelmann“, „Der Hustende vom Moor“ und „Verurteilt als Kindsmörderin“ zusammengefasst.

ASIN:‎ B08RSQNK9K

Katrins Entscheidung

Der Vater besteht darauf, dass Katrin einen von ihm ausgewählten Mann heiratet, um seine Firma zu sanieren. Die junge Frau weigert sich und flüchtet auf die Insel Fehmarn in das Haus, das ihre verstorbene Mutter ihr vererbt hatte. Sie möchte endlich ihren eigenen Weg gehen. Doch dann erleidet ihr Vater einen Herzinfarkt und seine zweite Frau bittet sie zurückzukommen, da sie sich mit firmeninternen Angelegenheiten nicht auskennt. Katrin, die in der Firma ihres Vaters alle Abteilungen durchlaufen hat, verspricht, vorübergehend auszuhelfen. Dann überstürzen sich die Ereignisse. Drei Männer treten in ihr Leben, die sie angeblich lieben.

ASIN: B0CLQ53VY6

DU. MUSST. STERBEN.

Ein bestialischer Mord an einer Frau wirft Rätsel auf. Die infrage kommenden Personen, bei denen die Tote gearbeitet hatte, weisen ein Alibi vor. Einzelnen Verdächtigen kann nichts nachgewiesen werden.

Als einige Tage später erneut eine Frau auf die gleiche Weise getötet wird, die eine Kollegin der ersten Toten war, ist Hauptkommissar Lauenberg mit seinem Team in höchster Alarmbereitschaft.

Erst als eine weitere Frau verschwindet, können sie eine verdächtige Person ins Visier nehmen. Aber immer wieder verliert sich die Spur.

ASIN: ‎B0C6RB9312

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/