Die Inflationsangst und die Rettung der Pensionskassen: Auf Expedition in die Welt der Investments

Von wachsender Sorge und der Suche nach Renditen – im Gespräch mit Dr. Peter Riedi, Geschäftsführer der Premium Diamonds, eine Marke der EM Global Service AG.

Die Zeiten, in denen die durchschnittliche Inflation in den Industrieländern behagliche 1,5 Prozent betrug, sind vorbei. Ende 2022 erreichte die Inflation in den USA und Deutschland Höchstwerte, und die Auswirkungen auf reale Renditen sind spürbar. Investitionen sind der Schlüssel zum kontinuierlichen finanziellen Wachstum und zum Schutz hart erarbeiteten Vermögens. In einer Welt, die von Hyperinflation und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt ist, sucht der umsichtige Anleger nach diversifizierten Optionen. Hier betritt Dr. Peter Riedi, Geschäftsführer der Premium Diamond, eine Marke der EM Global Service AG aus dem Fürstentum Liechtenstein, die Bühne der Expertise. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Können Investments in Rohstoffe, insbesondere strategische Rohstoffe, als Rettungsanker für die Pensionskassen dienen?

Die Inflationszahlen im globalen Rennen

In den letzten zwei Jahren explodierten die Inflationszahlen weltweit, und bis Ende Mai 2023 lagen sie je nach Land über sechs Prozent – in Italien und Großbritannien sogar über 8 Prozent. Angesichts dieser Entwicklungen suchen Anleger nach Möglichkeiten, auch in Zeiten erhöhter Inflation positive Renditen zu erzielen. Das Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook bietet einen historischen Blick, der weit über die Gegenwart hinausreicht. Doch können Aktien, die oft als Hedge gegen Inflation betrachtet werden, tatsächlich Schutz bieten?

Die Illusion der Aktien in inflationären Zeiten

Historische Daten aus der DMS-Datenbank zeigen, dass die Inflation negativ auf die Rendite von Anleihen wirkt, während auch Aktien in Phasen tiefer Inflation die besten realen Renditen erzielen. Die Ängste der Investoren vor den Auswirkungen von Inflation und Stagflation sind also nicht unbegründet. Doch wo liegen die Alternativen?

Strategische Metalle als Werte der Zukunft

Der Begriff der strategischen Metalle, auch Sondermetalle genannt, hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Elemente wie Antimon, Gallium, Indium, Molybdän und Hafnium, die in Technologien unserer Zeit eine Schlüsselrolle spielen, sind heute begehrter denn je. Dr. Peter Riedi, Volkswirt und Edelmetallexperte, betont die wachsende wirtschaftliche Relevanz dieser Hightech-Rohstoffe, insbesondere vor dem Hintergrund von Digitalisierung und globalen Veränderungen.

Diamanten als Strahler der finanziellen Sicherheit

Diamanten, als eine der besten Rohstoffinvestitionen, werden in diesem spannenden Kontext zu strahlenden Helden. Dr. Riedi stellt sich den kritischen Fragen rund um Anlagediamanten und ihrer Zukunftsfähigkeit.

Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die ersten Trumpfkarten der Diamanten. Im Gegensatz zu vielen Investitionsgütern behalten Diamanten ihre Stabilität und Beständigkeit. Sie trotzen den Launen der Natur, sind unempfindlich gegenüber Umweltveränderungen und gewinnen im Laufe der Zeit an Wert.

Die universelle Währungsfähigkeit von Diamanten ist ein wenig bekannter Faktor. Trotzdem sind Diamanten weltweit als akzeptierte Form der Bezahlung anerkannt. Ihr Wert überschreitet Landesgrenzen, was Diamantenbesitzern eine globale Liquidationsoption bietet.

Universelle Preisbildung ist der nächste Punkt auf der Liste. Anders als bei anderen Waren kontrolliert ein universeller Preisbericht, der Rapaport-Diamantenpreisbericht, die Preise. Dies schafft eine einheitliche Wertermittlung auf allen Kontinenten und minimiert geografische Preisunterschiede.

Der Erfahrungsschatz von Dr. Riedi unterstreicht, dass Diamanten nicht nur zeitlose Symbole von Luxus und Reichtum sind, sondern auch eine historisch bewährte Werterhaltung bieten. Seit dem 19. Jahrhundert ist ihr Wert im Vergleich zur Inflationsrate um beeindruckende 150 Prozent bis 200 Prozent gestiegen.

Rohstoff-Futures als Schutzschild

Angesichts des aktuellen Inflationsanstiegs stellt sich die Frage, ob Rohstoffe, trotz ihrer Rolle als Auslöser für die aktuelle Inflation, als natürlicher Hedge dienen können. Die durchschnittliche reale geometrische Rendite der 29 Rohstoffe in der DMS-Datenbank von 1900 bis 2022 beträgt zwar -0,93 Prozent, doch der Blick auf Anlagen via Futures erscheint vielversprechend. Der Futures-Markt ermöglicht Produzenten und Konsumenten, sich gegen Preisüberraschungen abzusichern, und könnte somit einen Ausweg bieten.

Rohstoffe im Portfolio: Diversifikation als Schlüssel

Eine entscheidende Frage im Portfoliokontext ist, wie sich Rohstoffe mit anderen Anlagekategorien korrelieren. Die Autoren Dimson, Marsh und Staunton argumentieren, dass ein Rohstoffportfolio dank aktienähnlichen Risikoprämien und niedrigen Korrelationen zu Aktien, Anleihen und Inflation eine interessante Beimischung darstellt. Untersuchungen bestätigen, dass Kassa-Rohstoffe, Rohstoff-Futures und Gold im Zeitraum von 1900 bis 2022 einen positiven Zusammenhang zwischen Inflation und realen Renditen aufweisen – ein möglicher Schutz in Zeiten hoher Inflation.

Ein Blick in die Zukunft: Sachwerte als Antwort auf Inflationsängste

In Zeiten der Rezession und des finanziellen Zusammenbruchs werden Diamanten, zusammen mit Gold und anderen Sachwerten, zu einer sicheren Zuflucht. Ihre Werthaltigkeit ist nicht an die Volatilität von Aktien- und Anleihemärkten gebunden. Die Zukunftsfähigkeit von Anlagediamanten manifestiert sich weiter in ihrer Knappheit, Sicherheit, Wertschätzung und der Tatsache, dass sie keine Kapitalertragssteuer für ihre Besitzer nach sich ziehen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass weder Aktien noch Anleihen eine zuverlässige Absicherung gegen hohe Inflation bieten. Strategische Rohstoffe könnten jedoch, insbesondere durch diversifizierte Rohstoff-Futures, eine Möglichkeit bieten, in diesem herausfordernden Umfeld, positive Renditen zu erzielen. Institutionelle Anleger, insbesondere Pensionskassen, sollten diese Optionen sorgfältig im Gesamtkontext ihrer Portfolios prüfen. Dr. Peter Riedi, Experte auf dem Gebiet der Edelmetalle, unterstreicht dabei die Bedeutung von Diversifikation und gibt wertvolle Einblicke in die Welt der Rohstoffe als Antwort auf die wachsenden Inflationsängste.

Autor: Maximilian Bausch

Premium Diamonds ist eine Marke der EM Global Service AG. Im Herzen Europas gelegen, konzipiert und betreut das Unternehmen EM Global Service AG Rohstoffkonzepte. Das Leistungsspektrum der EM Global Service AG umfasst den Erwerb, die Verwahrung und Sicherheit von physischen Edelmetallen und Edelsteinen für die Eigentümer. Das Unternehmen baut auf wirtschaftliche Stabilität und sichert diese mit Zuverlässigkeit und Diskretion in der Vermögensverwahrung. Premium Diamonds bietet erstklassige, preiswerte Diamanten für Händler und Juweliere mit HRD- oder GIA-Zertifikaten.

Kontakt

Premium Diamonds

Dr. Peter Riedi

Landstraße 114

FL – 9495 Triesen

+423 230 31 21



https://premium-diamonds.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.