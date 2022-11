DRPG präsentiert Visionen und Neuheiten beim BigTalk 2022

Ausblicke auf die Zukunft der Unternehmenskommunikation

Nach zwei Jahren virtueller und hybrider Lösungen für das Thought-Leadership-Angebot kehrte DRPG in diesem Jahr mit seinem BigTalk wieder zum ursprünglichen Live-Format zurück und konnte dabei gleich eine Weltneuheit für die AV-Branche vorstellen. Dazu hatte sich DRPG mit Creative Technology und Holoplot zusammengetan und kombinierte die Ghostframe AV-Technologie zur Verteilung von Content über einen einzigen LED-Bildschirm mit der 3D-Audio Beamforming-Technologie von Holoplot, um den Ton in bestimmten Umgebungen auf einzelne Personen oder kleine Gruppen zu fokussieren. So wird zum Beispiel eine gleichzeitige Übertragung von Präsentationen in mehreren Sprachen von einer Bühne und mit einem Moderator möglich.

Dazu Nick Fagan, Creative Technologist bei DRPG: „Damit können wir Teilnehmer, die die Sprache einer Veranstaltung nicht oder nur unvollständig verstehen, ebenso gezielt erreichen wie Gäste mit speziellen Audioanforderungen. Weiterhin wird eine individuelle Begrüßung für den einzelnen Delegierten möglich, die ihm zeigt, dass der Veranstalter seine persönliche Anwesenheit schätzt und bereit ist, in Technologie zu investieren, die sein Gesamterlebnis verbessert.“

Auch nach sechs Jahren ist der BigTalk das DRPG-Flaggschiff unter den Kommunikationsveranstaltungen, auf dem Branchenführer und Experten von DRPG und ihren Marken, Partnern und Lieferanten die neuesten Trends, Entwicklungen und Best Practices zur Steigerung der Kommunikationsleistung der Kunden vorstellen. Dale Parmenter, CEO von DRPG summierte: „In diesem Zusammenhang konnten wir wieder einige Technologien präsentieren, die in der zukünftigen Event- und Kommunikationslandschaft eine wichtige Rolle einnehmen werden und unseren Gästen und Teilnehmern auch noch einen Ausblick in die nahe Zukunft ermöglichen“.

Callum Gill, Head of Insight & Innovation von DRPG, startete mit einer zweigeteilten Branchenpositionierung und erläuterte die Bedeutung von datengesteuerten Kundenerfahrungen und Personalisierung. Sara Lyddy, Director of Campaign, und James Nam, Creative Director, beleuchteten den Wert eines Omnichannel-Ansatzes und die Anpassung an unterschiedliche Zielgruppen. Abgerundet wurde das Programm für die Delegierten durch individuell wählbare Workshops und Coaching-Sitzungen in der sogenannten Performance Zone.

Das BigTalk Programm thematisierte aber auch die Aufwertung von Videoinhalten oder die Möglichkeiten des Metaversums für die Corporate Communication. Eine Charity-Aktion zählte zu den Höhepunkten der Veranstaltung. In Zusammenarbeit mit Lightbulb Teams und unter sachkundiger Anleitung konnten die Teilnehmer Handprothesen für Kinder oder Erwachsene in Entwicklungsländern bauen, die eine Gliedmaße verloren haben.

In diesem Jahr fokussierte der BigTalk außerdem ein regionales Thema, nachdem die West Midland-Region, in dem sich die Zentrale von DRPG befindet, in diesem Sommer die Commonwealth Games 2022 in Birmingham ausrichtete, für die DRPG als offizieller Veranstaltungsdienstleister fungierte. Das Programm umfasste passende sportliche und geschäftliche Themen in den Hauptvorträgen, Workshops und interaktiven Sitzungen.

Dale Parmenter äußerte sich begeistert über den ersten Live-BigTalk nach Pandemiebeginn: „Ziel unserer diesjährigen BigTalk-Veranstaltung war es, unseren Kunden Einblicke in die wichtigsten aktuellen Themen zu geben und die Kreativ- und Kommunikationsbranche in einer Zeit des schnellen Wandels zu unterstützen. Dafür konnten wir unterschiedlichste Branchen zusammenzubringen, um die Gemeinsamkeiten und Erfahrungen zu diskutieren, aus denen wir lernen und uns gemeinsam weiterentwickeln können. Wir haben unser Ziel erreicht.“

Bildunterschrift: BigTalk 2022 (Foto: DRPG)

DRP Group

DRPG ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPG hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester, Belfast und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Irland, den USA und Deutschland vertreten.

