Glasklar aufgestellt: VITA COLA ab sofort auch in der 0,75 Glas-Individualflasche

Nach der überaus erfolgreichen 0,33-l-Glasflasche bringt VITA COLA jetzt auch das verkaufsstarke, markentypische Individualdesign für die 0,75 l Vorratsgröße im praktischen 8er Kasten.

Schmalkalden/Lichtenau, 1. November 2022. VITA COLA, Nummer 2 bei Colas in Ostdeutschland, Marktführer in Thüringen und größte Colamarke deutscher Herkunft, erweitert zum 1. November 2022 ihr Gebinde-Portfolio: Die drei absatzstärksten Colasorten – VITA COLA Original, VITA COLA Original Zuckerfrei und VITA COLA Pur – gibt es ab sofort auch als 0,75-l-Individual-Glasmehrwegflasche im 8er Kasten.

Das neue Gebinde ist eine schlüssige Ergänzung des Sortiments. „Als erste markentypisch gestaltete Glasflasche hatten wir 2020 die 0,33 l Außer-Haus-Größe eingeführt. Das Gebinde war ein echter Senkrechtstarter und hat sich inzwischen als anhaltend verkaufsstark etabliert“, sagt Markensprecher Paul K. Korn. „Die Kombination aus umweltfreundlicher Mehrweg-Flasche und ansprechendem Design überzeugt unsere markenbewussten Konsumenten, die Qualität und Originale gleichermaßen zu schätzen wissen. All das bieten wir nun zusätzlich auch in der 0,75-l-Größe für den Vorratskauf.“ Mit dieser Gebinde-Erweiterung soll der Markterfolg von VITA COLA nachhaltig gesichert werden.

Im Handel steht die neue Variante der unverwechselbaren VITA COLA-Flasche im kompakten 8er Kasten mit handlichem Mittelgriff bereit. Das Markenbranding am Kasten sorgt zudem für eine gute Wiedererkennbarkeit im Regal.

Zum Verkaufsstart sind am POS aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen und Kastenzugaben geplant. Medial wird die Markteinführung durch Großflächenplakate, Megalights, Funkspots sowie Onlinewerbung – zum Beispiel Adressable TV-Spots und Social-Media Werbung unterstützt.

VITA COLA ist eine Marke der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH aus Schmalkalden (Thüringen), einem Unternehmen der HassiaGruppe. Zusätzlich füllen drei Hassia-Töchter in Lichtenau (Sachsen), Hecklingen (Sachsen-Anhalt) und Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern) VITA COLA ab. Unter der Dachmarke VITA COLA sind 18 alkoholfreie Erfrischungsgetränke erhältlich: vier Colasorten, ein Cola-Orangen-Mix, acht Limonaden und fünf Energydrinks. Im Portfolio sind vier zuckerfreie Erfrischungsgetränke enthalten.