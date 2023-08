DMEXCO 2023: Akeneo gibt Einblicke in eine moderne Product-Experience-Strategie

Die Product-Experience-Experten sind auf der diesjährigen DMEXCO in Halle 6, an Stand D/E 036 anzutreffen

Düsseldorf – 30. August 2023_ Akeneo, die Product Experience Company, wird dieses Jahr zum sechsten Mal auf der DMEXCO 2023 vertreten sein. Am 20. und 21. September öffnet die Fachmesse für digitales Marketing & Werbung in Köln ihre Tore und alle Besucher sind herzlich eingeladen, den Stand von Akeneo in Halle 6, Stand D/E 036 zu besuchen. In Kooperation mit der MACH Alliance erwartet Interessierte ein inspirierendes Programm, Networking und Impulse für eine ausgefeilte Product-Experience-Strategie.

Die Zukunftstrends des E-Commerce live erleben

Die DMEXCO gilt als führende Veranstaltung Europas im Bereich der Digitalwirtschaft. Als bedeutende Plattform und zentraler Treffpunkt ermöglicht die Messe den Austausch zwischen Branchenführern, Marketingexperten. Akeneo fügt sich mit einer umfassenden Expertise im Bereich Product Experience und Product Information Management nahtlos in das Ökosystem aus Ausstellungen, wegweisenden Keynotes, anregenden Diskussionen und lehrreichen Masterclasses ein, die sich alles den neuesten digitalen Trends und den Möglichkeiten für zukünftige Geschäftsstrategien widmen.

Besonderes Highlight: Besucher können ihren individuellen Duft erstellen

Besucher haben die Gelegenheit, ihren persönlichen Duft nach eigenen Vorlieben live vor Ort am Akeneo-Stand zu kreieren und als exklusives Goodie mit nach Hause zu nehmen.

Wer also mehr über PXM und PIM erfahren will, und dazu auch noch ein besonderes Geschenk erhalten möchten, kann sich hier anmelden und einen Termin mit den Akeneo-Experten vor Ort buchen.

Akeneo auf der DMEXCO 2023

Halle 6, Stand D/E 036

20. – 21. September

Messe Köln

Mit am Stand der MACH Alliance: Contentstack, Valtech, algolia, Patchworks, Cloudinary, uniform, Vercel, Talon.One, Dynamic Yield, Actindo, BigCommerce, ayden, fulfillmenttools.

Über Akeneo

Akeneo bietet eine komplette und kompatible SaaS-basierte Lösung für die Verwaltung, Orchestrierung, Aktivierung und Optimierung des gesamten Produktdatensatzes. Somit lassen sich überzeugende und konsistente Produkterlebnisse über alle eigenen und fremden Kanäle und Vermarktungswege hinweg schaffen. Mit einer offenen Plattform, dem führenden PIM für das Produktdaten- und Asset-Management, den Add-Ons, Konnektoren und dem Akeneo App Store ermöglicht Akeneo Product Cloud Handelsunternehmen, erstklassige Produkterlebnisse zu liefern, die Wachstum fördern.

Führende Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Kneipp, KaDeWe, bergfreunde.de oder Liqui Moly vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und zu individualisieren. Mit der Akeneo Product Cloud können Marken und Händler Produkterlebnisse über alle Kanäle hinweg aktivieren und somit die Customer Experience verbessern, den Umsatz steigern, die Time-to-Market verkürzen, global agieren sowie die Produktivität ihrer Teams steigern.

Weitere Informationen unter akeneo.com.

