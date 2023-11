Digital Content Creator – Neuer Onlinelehrgang der Social Media Akademie

Die Anforderungen an Content Creatoren sind vielseitig. Bei ihren Produktionen müssen sie den Einklang zwischen spannenden Inhalten, der Wahrung ihrer Authentizität und der Einhaltung der Vorgaben der jeweiligen Brands meistern. Das passende Handwerkszeug zur Erstellung von erfolgreichem digitalem Inhalt bietet der neue Lehrgang mit ZFU-zertifiziertem Abschluss „Digital Content Creator“ der Social Media Akademie (SMA).

Die Anfang 2010 als erste, rein virtuelle Online-Akademie im deutschsprachigen Raum gegründete Social Media Akademie (SMA) aus dem Hause WEKA Media gehört zu den beliebtesten Fernschulen Deutschlands. Inzwischen hat sich die Akademie zur beruflichen Weiterbildung in digitaler Kommunikation und digitalem Marketing zu einer festen Institution auf dem Weiterbildungsmarkt etabliert und setzt Maßstäbe in der Professionalisierung von Fachkräften in der digitalen Wirtschaft sowie im Erlangen wichtiger Medienkompetenzen. Über 5.600 Absolventen haben SMA-Lehrgänge erfolgreich durchlaufen und einen, bei Arbeitgebern anerkannten ZFU-zertifizierten Abschluss zum Social Media-Manager, Online-Marketing-Manager und E-Commerce-Manager erworben. Mehrfach wurde der SMA vom unabhängigen Bewertungsportal FernstudiumCheck der Award „Top-Fernschule“ verliehen.

Die SMA trägt nun der wachsenden Bedeutung von Online-Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok und den hervorragenden Zukunftsaussichten des digitalen Berufs Rechnung und bietet ab November 2023 einen neuen Lehrgang zum „Digital Content Creator“ an. Teilnehmer erhalten hier praxisbezogenes Wissen von Content-Experten u.a. zur Entwicklung von erfolgreichen Strategien und Planung, zu Themenfindungen und Controlling, zur kreativen professionellen Produktion von verschiedenen Contentarten, wie Texte, Bilder, Podcasts und Videos, zur zielgruppengerechten Bewerbung auf verschiedenen digitalen Plattformen, wie Social Media, E-Mail-Marketing und Websites.

Wie bei allen Kursen der SMA lernen die Teilnehmer im Rahmen der social learn-Methode zu 100% online, vollkommen selbstbestimmt hinsichtlich Lern-Ort, -Zeitpunkt und -Tempo und, stets begleitet durch einen erfahrenen Tutor, im kollaborativen Austausch mit anderen Teilnehmern.

„In der digitalen Welt werden wir mit einer Vielzahl von Informationen und Bildern konfrontiert – und doch bleiben wir nur an den Beiträgen hängen, die etwas in uns wachrufen, die uns an etwas erinnern oder etwas ganz Neues in uns entstehen lassen!“, sagt die Lehrgangsleiterin des neuen Kurses bei WEKA Media, Kordula Müller. „Für unseren neuen Lehrgang zum Digital Content Creator haben wir das gesamte Handwerkszeug eines Content-Creators in einem Handwerkskoffer zusammengefasst. So lernen unsere Teilnehmer wie man mit Strategie und Einfallsreichtum Content schafft, der begeistert!“

Weitere Informationen zum neuen Lehrgang der SMA:

www.socialmediaakademie.de/content-creator-weiterbildung/

WEKA Media GmbH & Co. KG ist eines der führenden Medienunternehmen in Deutschland im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Fach- und Führungskräften thematisch breit gefächerte praxisorientierte Lösungen für die tägliche Arbeit u.a. in den Bereichen Arbeitssicherheit, Architektur, Bauhandwerk, Datenschutz und Management. Das Spektrum der Produkte und Services reicht von Software-, Online- und Printprodukten bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren und Großkundenlösungen.

WEKA Media ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Group. Die unter dem Dach der WEKA Group geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1000 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von rund 208 Millionen Euro.

