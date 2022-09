Die Zeit ist reif für Veränderung – Zahnpflege neu gedacht!

Berliner Start-up Natch beim GREENTECH FESTIVAL New York

Berlin / New York im September – Awardshow, Ausstellung und Speaker für eine bessere Zukunft: Das Berliner Start-up Natch ist nun auch beim renommierten GREENTECH FESTIVAL in New York dabei!

Bereits beim Berliner Event präsentierten sich die Zahnpflege-Profis mit unschlagbaren Argumenten. Das Konzept der Gründer Norbert R. Meinike und Heber Gonzales ist auf Gesundheit, Klima- und Ressourcenschutz ausgelegt. Die einzigartigen Natch Zahnpasta-Formeln bestehen aus leistungsstarken, natürlichen, pflanzlichen und gesunden Wirkstoffen und ressourcenschonendem Packaging Design. Natch setzt europaweit als erste Zahnpasta in Tab-Form statt Fluorid den bioaktiven Inhaltsstoff HAp (Calcium Hydroxyapatit) ein. Die gesunde Alternative trägt zur Remineralisierung der Zähne bei und kann laut Studien eine Abwehr von Karies bieten. Die Tabs enthalten effektive, natürliche und gesunde Wirkstoffe, sind zertifiziert und frei von Mikroplastik. Zudem kommt man beim Putzen ohne Wasser aus.

„Mit der Präsenz auf dem Green Tech Festival starten wir unsere ersten Schritte in den US- amerikanischen Markt, der großes Potenzial für unsere nachhaltige Zahnpflege mit Oral-Satisfaction-Effekt bietet“ , so die Gründer.

Sie sind in New York und neugierig? Dann kommen Sie uns besuchen!

Wo? GREENTECH FESTIVAL NEW YORK, The Shed, 545 W 30th St, New York, NY 10001

Wann? Freitag, 16. September 2022, 9am – 6pm

Natch präsentiert sich auf der Ausstellungsfläche des GRENTECH FESTIVAL in New York neben Unternehmen wie Audi, Siemens, LEO Flight oder der Lufthansa Group.

Über Natch:

Natch definiert Zahnpasta neu und revolutioniert die Welt der Zahnreinigung. Mit ihrer innovativen Zahnpasta in Tab-Form, basierend auf einer einzigartigen Rezeptur mit ausschließlich natürlichen Zutaten und zertifiziert plastikfrei durch das flustix-Siegel, inspiriert die Marke Verbraucher:innen zu einem gesunden sowie nachhaltigen

Lebensstil. Gleichzeitig unterstützen die Natch Tabs diesen Lifestyle, mit ihren u. a. entzündungshemmenden, antibakteriellen und remineralisierenden Eigenschaften. Die Produktvarianten Screaming Polar Bear, So Black, So White, Dr. Shaman und Wake-up Call sind dabei auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sowie auf einen besonders

erfrischenden, aufhellenden bzw. heilenden Effekt ausgelegt. Abgerundet wird das Angebot von einer nachhaltigen Zahnbürste in vier verschiedenen Farben. Bestehend aus hochwertigem Moso-Bambus und speziell abgerundeten Bürstenköpfen aus Dupont Nylon.

Seit Mai 2021 ist die nachhaltige Zahnpasta in Tab-Form im Online-Shop www.natchlabs.com sowie in ausgewählten Apotheken und Hotels verfügbar.

Natch positioniert sich als Lifestyle-Marke für natürliche und nachhaltige Mundpflege.

Natch leistet einen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll, schützt Ressourcen und bietet gleichzeitig ein innovatives und gesundes Zahnpflegeprodukt an.

Kontakt

Natch Labs GmbH

Norbert Richard Meinike

Prinzessinnenstraße 19/20

10969 Berlin

+49 (0) 30 57703906

hello@natchlabs.com

http://www.natchlabs.com

