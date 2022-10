Bücher haben ihren eigenen Zauber. Also tauchen Sie in die Welt der Worte ein und werden ein Teil davon.

MordsZeit, Krimiautor/innen Österreichs, mörderische Geschichten für Zwischendurch

Nun schon seit Jahren ist die Plattform österreichischer Krimischriftstellerinnen und -schriftsteller mit einem eigenen Stand auf der Buch Wien vertreten und bespielt als Leistungsschau ihrer Mitglieder eine der Messebühnen mit den 5×5-Minuten-Krimis, bei denen jeweils 5 Autorinnen und Autoren 5-minütige abgeschlossene Krimis präsentieren. Immer wieder wurden wir im Anschluss an diese Lesungen gefragt, ob es die Minikrimis auch in Buchform gäbe. Stets mussten wir verneinen.

Doch nun ist es soweit eine Auswahl dieser Krimivignetten herauszubringen. Eine wunderbare Idee. Es war eine Mordsarbeit und jede Geschichte ist liebevoll illustriert von der Malerin Karina Pfolz.

Alle im Buch vertretenen Autorinnen und Autoren haben ihre Geschichten gratis zur Verfügung gestellt. Der Erlös geht an die Kinderkrebshilfe Wien, Niederösterreich und Burgenland. Wir wünschen ihr und uns viele verkaufte Bücher, mit denen die Leserinnen und Leser etwas Gutes tun und gleichzeitig eine MordsZeit verbringen können.

Einundzwanzig Krimis erwarten Sie von österr. besten KrimiautorInnen:

Erscheinungstag: 23.11.2022

Das ultimative Buch – limitierte Hardcover Sonderausgabe

Wundervolle gebundene Hardcover Ausgabe. Das Werk ist im Großformat und ein richtiges Sammlerstück. Jedes Buch ist nummeriert und handsigniert. Es gibt eine Auflage von 50 Stück und diese Stückzahl ist endgültig.

Inhalt: Alle sechs Bücher von Jack Nuri in einer Ausgabe. ca. 600 Seiten absolutes Lesevergnügen, über das Leben als Integrationskind bis zum bekannten Comedian auf Österreichs Bühnen. Nuri serviert seinen Leser*innen skurrile und witzige Begebenheiten mit Menschen aus aller Herren Länder und rundet die Stories mit unglaublichen Erzählungen aus seiner KFZ-Spengler Werkstatt. Eines ist garantiert. Bei diesem Buch lacht man ohne Ende.

Wiener Lebensspiel

Der Autor Hubert Herzog erhielt 2018 mit seinem Debütroman „Kennen Sie Proust?“ den Preis „Best Author 2018“ im Verlag.

Der Eduard war ein Wiener. Doch eigentlich war er auch kein richtiger Wiener, zumindest sagte das der Opa immer. Denn für einen Wiener war der Eduard viel zu freundlich. In Meidling wird er zum Fußballstar, sucht einen Schatz, reitet auf einem Nashorn und schüttelt ganz nebenbei Theodor Körner die Hand. Der Roman verbindet wahre Begebenheiten mit Fiktion und begleitet die Hauptfigur durch sein ganzes Leben. Ein ganz normales Leben in Wien.

