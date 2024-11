Die Wahrheit über Vertrauen: Was Unternehmen wirklich berücksichtigen sollten

In Zeiten der Unsicherheit und Veränderung suchen Unternehmen nach Wegen, ihre Stabilität und ihren Erfolg zu sichern. Dabei wird oft ein wichtiger Faktor übersehen: Vertrauen. Vertrauen ist die Basis für effektive Kommunikation, Zusammenarbeit und letztlich für den Erfolg eines Unternehmens.

Vertrauen ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Unternehmen, insbesondere in unsicheren oder gar krisenhaften Zeiten. Doch wie lässt sich Vertrauen in einer Unternehmenskultur fördern? Laut Experten ist es wichtig, dass Führungskräfte in kritischen Momenten Verantwortung übernehmen und offen kommunizieren. Vertrauen entsteht, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben, sich auf ihre Führungskräfte verlassen zu können. Eine offene und ehrliche Kommunikation untereinander ermöglicht es, Probleme und Fragen schnell anzusprechen und effizient zu lösen. Unternehmen, die Vertrauen fördern, profitieren von einer höheren Effizienz und Produktivität, da die Mitarbeiter angstfrei arbeiten können. Dies zahlt sich besonders in Situationen aus, in denen Führungskräfte und Mitarbeiter unter Anspannung und Druck stehen. Darüber hinaus reduziert Vertrauen den Bedarf an aufwendigen Kontrollsystemen, was Zeit und Geld spart. Um Vertrauen zu fördern, ist es wichtig, dass das Leadership die Mitarbeiter ernst nimmt und ein offenes Ohr für ihre Anliegen hat. Nur so kann ein Vertrauensverhältnis entstehen, das den Erfolg des Unternehmens unterstützt.

Bruno Dobler, erfahrener Unternehmensberater, ehemaliger Verwaltungsrat der Zürcher Kantonalbank und ehemaliger Flugkapitän, kennt die Herausforderungen von Führung aus eigener Erfahrung. Als Pilot hat er gelernt, Entscheidungen unter hohem Druck und mit beschränkten Ressourcen zu treffen. Dobler weiß aber auch, dass es nicht nur darum geht, Krisen zu meistern, sondern auch das Vertrauen der Crew zu erhalten. „Die Fliegerei hat uns gelehrt, unter extremen Bedingungen zu arbeiten und dabei das volle Potenzial der Crew zu mobilisieren. Diese Fähigkeiten sind nicht nur für Piloten, sondern auch für Führungskräfte in Unternehmen von großem Wert. Durch Training und Erfahrung kann man lernen, Vertrauen aufzubauen und unter Druck erfolgreich zu führen – sprich die Führungsqualitäten erweitern. Dabei spielt natürlich gesundes Selbstvertrauen eine Rolle“, sagt der Pilot Bruno Dobler.

In seinem Vortrag “ Mit Leadership wie ein Pilot durch turbulente Zeiten“ erläutert Bruno Dobler, wie Führungskräfte in kritischen Momenten erfolgreich führen können und Herausforderungen meistern. Er betont, dass effektive Führung nicht nur Verantwortung und Transparenz, sondern auch Vertrauen in die Fähigkeiten der Teammitglieder erfordert. „Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist die offene Kommunikation“, sagt der Keynote Speaker. „Sie ermöglicht es, potenzielle Krisen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden, und schafft die Basis für kreative Ideen und inspirierende Lösungen.“ Dobler fordert daher ein Umdenken in der Führungskultur: Fehler sollten nicht mehr als Versagen, sondern als Chance zur Verbesserung gesehen werden. „In schwierigen Zeiten ist Vertrauen die Grundlage für erfolgreiche Zusammenarbeit und exponentielles Wachstum“, betont er. Durch diese Ansätze können nach Überzeugung Doblers Unternehmen ihre Stärken nutzen, um Herausforderungen zu meistern und langfristig erfolgreich zu sein.

Bruno Dobler ist eine faszinierende Persönlichkeit mit einer facettenreichen Karriere, die von seinen Erfahrungen als Verkehrspilot bei der Swiss bis zu den Leistungen als CEO und Mitglied verschiedener Verwaltungsräte reicht – wie z.B. als Aufsichtsrat bei der Zürcher Kantonalbank. Während sich seine Kollegen auf ihre akademische Laufbahn konzentrierten, sammelte Dobler als Ausbilder von Militärpiloten in Uganda, Irak und Indonesien wertvolle Erfahrungen. Seine Leidenschaft für die Fliegerei führte zur Gründung der Horizon Swiss Flight Academy, wo er sein Wissen an angehende Verkehrspiloten weitergab.

Auf seine Zeit als Chefpilot der Crossair folgte eine politische Karriere, in der Dobler die Bürgerinnen und Bürger im Zürcher Kantonsrat vertrat. Als Flugkapitän der Swiss und CEO von Helvetic Airways setzte er seine Erfahrung und sein Know-how in der Luftfahrtbranche ein, um komplexe Herausforderungen in der Wirtschaft erfolgreich zu meistern und strategische Neuausrichtungen voranzutreiben. Als Mitglied des Präsidiums der Zürcher Kantonalbank trug Dobler mit seinen Kollegen zur Sicherheit des Finanzsektors bei.

Neben seinen beruflichen Verpflichtungen ist Dobler als Coach und Mentor tätig und gibt seine umfangreichen Erfahrungen und Einsichten aus der Luftfahrt und dem Geschäftsleben an Führungskräfte und Teams weiter. Seine Erkenntnisse aus der Fliegerei überträgt Bruno Dobler in seinen international gefragten Vorträgen auf die Wirtschaft, aber auch auf das private Leben. Trotz seiner beeindruckenden Karriere schätzt Dobler die Natur und verbringt gerne Zeit in Andermatt, Schweiz, wo er ständig auf der Suche nach neuen Entdeckungen ist.

Kontakt

Keynote Speaker & Coach

Bruno Dobler

Gotthardstraße 22

6490 Andermatt

+41(0)79/7255198



https://www.dobler.ch

Bildquelle: Lena Schäfer