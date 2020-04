Die Paulaner Brauerei Gruppe unterstützt Krankenhäuser und Hilfsorganisationen mit Getränken

(Mynewsdesk) München, den 08. April 2020 – Mit der Aktion „Wir unterstützen Helfer.“ versorgen die Bierfahrer der Paulaner Brauerei Gruppe seit dieser Woche Krankenhäuser und Hilfsorganisationen und sagen den Mitarbeitern Danke für ihren Einsatz in der Corona Krise. Bereits hunderte Kästen sind bei den Helfern angekommen. Denn nach der Schließung der Gaststätten hat die Brauerei gelieferte Getränke zurückgeholt und den Wert erstattet. Diese alkoholfreien Getränke bringen die Bierfahrer der Paulaner Brauerei Gruppe jetzt gezielt zu Krankenhäusern und Hilfsorganisationen in München und in Bayern.

Für Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Paulaner Brauerei Gruppe, ist die Aktion selbstverständlich: „Wir alle verfolgen tagtäglich in den Nachrichten, welche Höchstleistungen derzeit im medizinischen Bereich oder in der Pflege, aber auch bei anderen Organisationen von Angestellten und freiwilligen Helfern erbracht werden. Da wollen wir gerne unseren Beitrag dazu leisten und Danke sagen. Wir haben durch die geschlossenen Gastronomien Ware, die wir zurückgeholt haben oder die nicht ausgeliefert werden kann. Diese liefern unsere Bierfahrer seit Anfang der Woche an die zahlreichen Organisationen aus, die sich in der Corona-Krise besonders einsetzen und Schwerstarbeit leisten. Wir wollen den Arbeitsalltag der Helfer ein kleines bisschen verschönern – sei es mit einem Schluck Paulaner Spezi oder mit einem verdienten alkoholfreien Pausenbier“.

Die ersten Lieferungen sind bereits in den Organisationen angekommen. Unter anderem war das bei den knapp 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der LMU Kliniken, darunter das Klinikum Großhadern oder die zahlreichen Innenstadt Kliniken. Auch der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuz und die Münchner Tafel sowie viele weitere Institutionen haben das Angebot angenommen und werden in den nächsten Tagen beliefert.

