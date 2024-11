Die natürliche Kraft des Feuers: Wasserführende Kaminöfen sorgen für Wärme im ganzen Haus

Kostengünstig und weitgehend klimaneutral

Heiß und kalt, Feuer und Wasser, Vulkane und Gletscher und eine von rauen Felsen geprägte Natur. In Island verschmelzen nicht nur Gegensätze zu einer Einheit – hier weiß man die Kraft der Natur zu schätzen und das von der Erde erhitzte Wasser als Wärmequelle zu nutzen. Auch ein wasserführender Kaminofen nutzt die natürliche Energie der Natur, wie beispielweise ein Modell von Justus, das treffenderweise den Namen „Island Aqua“ trägt.

Während hinter der großen Sichtscheibe die Flammen tanzen, unterstützt das gemütliche Kaminfeuer über einen hocheffizienten Wärmetauscher gleichzeitig die Zentralheizung. Von 10 kW Leistung werden 6 kW wasserseitig genutzt. Sobald das Feuer den Aufstellraum erwärmt hat, wird ein Großteil der erzeugten Energie dem Heizungskreislauf zugeführt und steht dank des Speichers auch zu einem späteren Zeitpunkt als Raumheizung sowie zur Warmwasseraufbereitung zur Verfügung. Damit der Wohnraum schnell erwärmt wird, verfügt das Gerät über eine Anheizklappe, die zunächst über einen „Bypass“ die Abgase an dem Wärmetauscher vorbeiführt. Nach etwa 20 Minuten kann die Klappe umgelegt werden – der Wärmetauscher nimmt seinen Betrieb auf.

Natürliche Steinverkleidung

In der Basisversion ist der Island Aqua in schwarzem oder gussgrauem Stahl erhältlich. Wer nordischen Flair im Wohnzimmer haben möchte, wählt eine Verkleidung aus hellem Sand- oder Speckstein, wobei dieser auch mit einem schwarzen Korpus kombiniert werden kann. Als reines Naturprodukt, geschaffen vor Millionen von Jahren, machen Poren, Adern und Schatten jede Steinverkleidung zum Einzelstück. Auch die profilierte Feuerraumauskleidung aus Vermiculite erinnert an „Berge und Täler“, wobei die spezielle Oberfläche das Verwirbeln der Heizgase fördert und für eine besonders saubere Verbrennung sorgt.

Kostengünstig und weitgehend klimaneutral

Während fossile Energien immer teurer werden, ist Holz nach wie vor preiswerter als Strom, Öl oder Gas. Zudem ist die Versorgung aus heimischen Wäldern dank einer nachhaltigen Forstwirtschaft in Deutschland langfristig sichergestellt – unabhängig von weltpolitischen oder wirtschaftlichen Verwerfungen.

Auch unter Klimaschutzaspekten ist das Heizen mit Holz ein Gewinn. Die energetische Nutzung ist mit geringfügigen Abstrichen durch den Energieaufwand für Holzernte und Transport, weitgehend CO2-neutral. Es wird nur so viel Kohlendioxid freigesetzt wie bei der natürlichen Zersetzung des nachwachsenden Rohstoffes im Wald ebenfalls entstehen würde. Und wer einen Schritt weitergeht und seinen Kaminofen mit einer Solaranlage oder einer Wärmepumpe kombiniert, ist rundum mit regenerativen Energien versorgt. Gut zu wissen: Die moderne Einzelraumfeuerung kann mit einem Anteil von 10 Prozent zu den 65 Prozent der erneuerbaren Energien angerechnet werden, die das Gebäudeenergiegesetz (GEG) fordert. Weitere Information unter www.justus.de

